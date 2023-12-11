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أربعة قتلى بينهم عنصران من حزب الله في غارات إسرائيلية قرب دمشق ليل الأحد

12/11/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬عنصران‭ ‬لبنانيان‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬مواقع‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭. ‬وشنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ليلاً‭ ‬ضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬للحزب‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬ومطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬مقاتلَين‭ ‬لبنانيَين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وسوريين‭ ‬اثنين‮»‬‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬المقرات‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬للحزب،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬مقاتلين‭ ‬آخرين‭ ‬موالين‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ (‬سانا‭)‬،‭ ‬أفادت‭ ‬ليلاً‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عدوان‭ ‬جوي‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬الجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل‮»‬،‭ ‬استهدف‭ ‬نقاطاً‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخسائر‭ ‬اقتصرت‭ ‬على‭ ‬الماديات‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬نعى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيانين‭ ‬منفصلين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصره،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬مقتلهما‭. ‬لكن‭ ‬مصدراً‭ ‬مقرباً‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته،‭ ‬أكد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬العنصرين‭ ‬سقطا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وتناقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬سورية‭ ‬صوراً‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬استهداف‭ ‬مزرعة‭ ‬لتربية‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬بريف‭ ‬دمشق‭. ‬

ولحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬ومجموعات‭ ‬مقاتلة‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬مقار‭ ‬ومستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭. ‬ويقاتل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وكان‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق،‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬سمع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬فترة‭ ‬كانت‭ ‬أطول‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬سابقاتها‭. ‬

ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لكنها‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستتصدى‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬طهران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬خصوصا‭ ‬عبر‭ ‬حليفها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالت‭ ‬أهدافا‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وأخرى‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬بينها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وصعّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتيرة‭ ‬استهدافها‭ ‬للأراضي‭ ‬السورية‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬وخرج‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭. ‬

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