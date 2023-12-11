المصريون يواصلون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬المصريون‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬الاقتراع‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شكوى‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الغلاء‭ ‬والظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭. ‬ودعي‭ ‬67‭ ‬مليون‭ ‬مصري‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بها‭. ‬

ويخوض‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السيسي‭ (‬69‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬غير‭ ‬معروفين‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭.

‬والأحد‭ ‬فتحت‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬أبوابها‭ ‬عند‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬لبدء‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وشهدت‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬كثافة‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬الناخبين،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تزداد‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الثاني‭ ‬والأخير‭. ‬

وأمام‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزمالك‭ ‬الراقي‭ ‬وسط‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬قالت‭ ‬ربة‭ ‬المنزل‭ ‬نادية‭ ‬شاهين‭ ‬البالغة‭ ‬67‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أتيت‭ ‬اليوم‭ ‬لكي‭ ‬أنتخب‭ ‬الرئيس‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رئيسا‭ ‬قويا‭ ‬حتى‭ ‬ينهض‭ ‬بالبلد‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬مشكلة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬حاليا‭ ‬ومعروفة‭ ‬للعالم‭ ‬هي‭ ‬غزة‭ ‬والتهجير‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬تاجر‭ ‬العطارة‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أشارك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلدنا‭ ‬ومستقبل‭ ‬أولادنا‮»‬‭. ‬وطالب‭ ‬الرئيس‭ ‬المقبل‭ ‬بـ«العدل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وأن‭ ‬يأخذ‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬حقه‮»‬‭. ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬السيسي،‭ ‬يخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬هم‭ ‬فريد‭ ‬زهران‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬المصري‭ ‬الديمقراطي‭ (‬يسار‭ ‬وسط‭)‬،‭ ‬عبد‭ ‬السند‭ ‬يمامة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬الليبرالي‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬اليوم‭ ‬هامشيا،‭ ‬وحازم‭ ‬عمر‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الشعبي‭ ‬الجمهوري‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬الأكثر‭ ‬إقناعا‭ ‬في‭ ‬مناظرة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬وحيدة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬المرشحين‭ ‬باستثناء‭ ‬السيسي‭ ‬الذي‭ ‬أوفد‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬حملته‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنه‭. ‬وحاول‭ ‬وجهان‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬الانتخابات‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭. ‬ويقبع‭ ‬أحدهما،‭ ‬الناشر‭ ‬الليبرالي‭ ‬هشام‭ ‬قاسم،‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬حاليا‭. ‬أما‭ ‬الآخر،‭ ‬وهو‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬المعارض‭ ‬أحمد‭ ‬الطنطاوي،‭ ‬فبدأت‭ ‬محاكمته‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬تداول‭ ‬أوراق‭ ‬تخص‭ ‬الانتخابات‭ ‬بدون‭ ‬إذن‭ ‬السلطات‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬الناخب‭ ‬حمود‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬الزمالك‭ ‬الأجواء‭ ‬بـ«كرنفال‭ ‬جميل‮»‬‭. ‬وطالب‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬بفرض‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬والنظر‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭ ‬والأسعار‭ ‬المرتفعة‭ ‬وجشع‭ ‬التجار‮»‬‭.‬