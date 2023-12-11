مبعوثو الأمم المتحدة يقولون ((كفى)) خلال زيارة لحدود غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحدث‭ ‬مندوبو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصورها‭ ‬وحثوا‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬توجههم‭ ‬عبر‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬المدخل‭ ‬الوحيد‭ ‬للمساعدات‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬مبعوث‭ ‬الصين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تشانغ‭ ‬جون،‭ ‬الذي‭ ‬سأله‭ ‬الصحفيون‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬رسالة‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬تعارض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ببساطة،‭ ‬‮«‬كفى‮»‬‭. ‬

وتؤيد‭ ‬غالبية‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وقفا‭ ‬فوريا‭ ‬ودائما‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬تتفاقم‭ ‬الظروف‭ ‬السيئة‭ ‬لسكانها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

واستخدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ضد‭ ‬طلب‭ ‬مقترح‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬حيث‭ ‬تضغط‭ ‬الدبابات‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزو‭ ‬أدى‭ ‬لنزوح‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬وقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

وشارك‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬مبعوثي‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لرفح،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭ ‬‮«‬يتضورون‭ ‬جوعا‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬توجههم‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬العريش،‭ ‬أطلعتهم‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬رفح‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬48‭ ‬كيلومترا‭. ‬

وقال‭ ‬خوسيه‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬جاسكا‭ ‬مندوب‭ ‬الإكوادور‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأونروا‭ ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬أسوأ‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعبر‭ ‬عنه‭ ‬الكلمات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭... ‬سنشهد‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬يمكننا‭ ‬فعله‭ ‬لمعالجة‭ ‬الوضع‮»‬‭. ‬

وتقصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬غزة‭ ‬جوا‭ ‬وتفرض‭ ‬عليها‭ ‬حصارا‭ ‬وتشن‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأُجبر‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬ديارهم‭. ‬

ووصف‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأونروا‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬انهيار‭ ‬للمنظومة‭ ‬المدنية‭ ‬من‭ ‬الداخل‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬ينهب‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتناولوا‭ ‬الطعام‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬مراكز‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬ويوقفون‭ ‬الشاحنات‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬محاولتهم‭ ‬تأمين‭ ‬الإمدادات‭ ‬لأسرهم‭. ‬

وقال‭ ‬لازاريني‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬مساعدات‭ ‬كافية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الجوع‭ ‬يسود‭ ‬غزة‭. ‬المزيد‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬لم‭ ‬يأكلوا‭ ‬لمدة‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬اثنين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭... ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬ينامون‭ ‬على‭ ‬الخرسانة‭ ‬وحدها‮»‬‭. ‬

ومرت‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬محدودة‭ ‬ووقود‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولي‭ ‬الإغاثة‭ ‬يقولون‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع‭. ‬

ويتفاوض‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عضوا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬صاغته‭ ‬الإمارات‭ ‬يطالب‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين‭ ‬‮«‬بالسماح‭ ‬باستخدام‭ ‬جميع‭ ‬الطرق‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬أنحائها‮»‬‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭. ‬

كما‭ ‬يتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬لمراقبة‭ ‬المساعدات‭ ‬تديرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬متى‭ ‬يمكن‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬للتصويت‭. ‬

وفي‭ ‬بروكسل‭ ‬دعت‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لوقف‭ ‬‮«‬المذبحة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬قادة‭ ‬إيرلندا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬ومالطا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بعثوا‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬دعوة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬هدنة‭ ‬انسانية‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل،‭ ‬أوضح‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬ايرلندا‭ ‬مايكل‭ ‬مارتن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬المذبحة،‭ ‬سفك‭ ‬دماء‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‮»‬‭.‬

وتطالب‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بتبني‭ ‬موقف‭ ‬حازم‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.

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