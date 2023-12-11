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دول ومنظمات تعرب عن خيبة أملها من مقترح اتفاق مؤتمر المناخ

12/11/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اقترحت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإماراتية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬صيغة‭ ‬تمثل‭ ‬الحل‭ ‬الوسط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬المجتمعة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬وإنتاجه،‭ ‬فيما‭ ‬مثل‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬لدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المطالبة‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والفحم‭. ‬

وأقر‭ ‬رئيس‭ ‬المؤتمر‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬نعم‭ ‬حققنا‭ ‬تقدمًا‭ ‬ولكن‭ ‬مازال‭ ‬أمامنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭... ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬تحترم‭ ‬العلم‭ ‬وتبقي‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‭ ‬هدف‭ ‬حد‭ ‬الاحترار‭ ‬عند‭ ‬1 , 5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬عشية‭ ‬الموعد‭ ‬الرسمي‭ ‬لاختتام‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬مازال‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتجاوز‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخلافات‭... ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬نضيعه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تعرفون‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬ينبغي‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأنه‭ ‬وتعرفون‭ ‬أنني‭ ‬أريدكم‭ ‬أن‭ ‬تصلوا‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬الطموح‭ ‬بشأن‭ ‬كل‭ ‬المسائل‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصيغة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوقود‭ ‬الأحفوري‭... ‬لقد‭ ‬قارب‭ ‬وقت‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬نهايته‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للتردد‭. ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‮»‬‭. ‬

وبينما‭ ‬ينكب‭ ‬المفاوضون‭ ‬والمراقبون‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬المسودة،‭ ‬بدأت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬ترد‭. ‬ورأى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وفرنسا‭ ‬أن‭ ‬الصيغ‭ ‬المقترحة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للمناخ‭ ‬فوبكي‭ ‬هوكسترا‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬الجيدة،‭ ‬لكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬وغير‭ ‬مناسبة‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لمعالجتها‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ببساطة‭ ‬قبولها‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬انتقال‭ ‬الطاقة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أنييس‭ ‬بانييه‭ ‬روناشيه‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬النص‭ ‬غير‭ ‬كاف‭. ‬هناك‭ ‬عناصر‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬كما‭ ‬وردت‭. ‬إنها‭ ‬مخيبة‭ ‬للأمل‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬‮«‬أقوى‮»‬‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬المقترح‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬يحتاج‭ ‬قسم‭ ‬تخفيف‭ (‬تأثيرات‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭)‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مسألة‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬إلى‭ ‬تقوية‭ (‬الصياغة‭)‬،‭ ‬ويحتوي‭ ‬قسم‭ ‬التمويل‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭ ‬يجب‭ ‬تصحيحها‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬مصدرًا‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإماراتية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬كوب28‭ ‬رأى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬انفتاح‭ ‬وينبغي‭ ‬الانطلاق‭ ‬منه‭ ‬والبناء‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬تعترف‭ ‬المسودة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬أكثر‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬ويدعو‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬‮«‬يمكن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬عدة‭ ‬عناصر‭. ‬وهذا‭ ‬الشرط‭ ‬وحده‭ ‬يضعف‭ ‬ما‭ ‬يليه‭. ‬

يدعو‭ ‬النص‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬واستهلاكه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بطريقة‭ ‬عادلة‭ ‬ومنظمة‭ ‬ومنصفة،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يتيح‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬صافي‭ ‬الصفر‭ (‬الحياد‭ ‬الكربوني‭) ‬من‭ ‬الآن‭ ‬حتى‭ ‬سنة‭ ‬2050‭ ‬ونحوها‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوصي‭ ‬به‭ ‬العلم‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستخدم‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬الاستغناء‮»‬‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬أو‭ ‬الغاز‭ ‬أو‭ ‬الفحم‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬المصادر‭ ‬الرئيسية‭ ‬للغازات‭ ‬الدفيئة‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مطالب‭ ‬عبرت‭ ‬عنها‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬مثل‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬تقنيات‭ ‬التقاط‭ ‬الكربون‭ ‬وتخزينه‭ ‬علمًا‭ ‬أنها‭ ‬مازالت‭ ‬غير‭ ‬ناضجة‭ ‬لكنها‭ ‬تتيح‭ ‬لهذه‭ ‬الدول‭ ‬مواصلة‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭. ‬

وترد‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬صفحة‭ ‬فقرة‭ ‬تتناول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬‮«‬منخفضة‭ ‬الانبعاثات‮»‬،‭ ‬منها‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬وتقنيات‭ ‬احتجاز‭ ‬الكربون‭ ‬وإنتاج‭ ‬الهيدروجين‭ ‬‮«‬منخفض‭ ‬الكربون‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للاستعاضة‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتجاز‭ (‬الكربون‭) ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‮»‬‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الصيغة‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الاعلان‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬تجنّب‭ ‬البلدان‭ ‬المسؤولان‭ ‬عن‭ ‬41 % ‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬العالمية‭ ‬لغازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الاستغناء‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬واستعاضا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجّددة‭ (‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭...) ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تحلّ‭ ‬محلّ‭ ‬الطاقات‭ ‬الأحفورية‭ ‬تدريجيًا‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفحم،‭ ‬يدعو‭ ‬النص‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتجاز‭ ‬الكربون‮»‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬التصاريح‭ ‬الممنوحة‭ ‬لمحطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالفحم‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتجاز‭ ‬الكربون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬مقارنة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬جلاسكو‭. ‬عندها،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬بإنشاء‭ ‬محطات‭ ‬جديدة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬تعمل‭ ‬بالفحم‭. ‬

ويتضمن‭ ‬النص‭ ‬هدف‭ ‬مضاعفة‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬ومضاعفة‭ ‬معدل‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬مرتين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

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