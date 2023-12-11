الأنصاري يشارك في المنهج الياباني لتحقيق التميز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انضم رئيس قسم الشؤون الفنية للاتحاد البحريني لكرة القدم عابد الأنصاري إلى 24 من القادة الفنيين الآخرين من جميع أنحاء العالم، للاطلاع على المنهج الذي تتبعه اليابان لتحقيق التميز كجزء من الوحدة الثانية من دبلوم القيادة الفنية الجديد الذي ينظمه FIFA . جاء ذلك خلال البرنامج الذي نظمه الاتحاد الدولي في مدينة تشيبا اليابانية خلال الفترة 4 - 9 ديسمبر 2023.
واطلع الأنصاري على مبدأ «كايزن»، وهو المبدأ الياباني للتحسين المستمر، خلال ورشة العمل التي استمرت لمدة 6 أيام وتضمنت زيارات دراسية لتويوتا ومعاهد تدريب السومو والاتحاد الياباني لكرة القدم. كما هدفت الورشة إلى تحقيق التميز في مجالات تحديد المواهب والتوظيف، تعليم المدربين، المنتخبات الوطنية، وضمان الجودة من قبل المشاركين في الدورة التي تستمر 18 شهرًا.
وفي هذا الصدد، قال الأنصاري: «إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أكمل الوحدة الثانية من البرنامج في اليابان، بعد أن أكملنا ما تمت مناقشته في الوحدة الأولى في البرازيل، إذ تعرفنا على الثقافة اليابانية وكيف تميزت بلادها على مدى الخمسين عامًا الماضية، وأصبحت إحدى الدول المتقدمة في القارة الآسيوية، إذ استطاعت أن تتقدم بشكل كبير من خلال مبدأ كايزن». وأضاف: «نأمل أن نلتقي في الوحدة الثالثة من البرنامج في شهر مايو؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات البرنامج».
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي أن اختيار رئيس قسم الشؤون الفنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم عابد الأنصاري؛ للمشاركة في هذه الدورة الدولية المتقدمة في مجال القيادة الفنية، يعكس الثقة الكبيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بالكوادر الفنية البحرينية، والتي تمكنت من إثبات قدراتها العالية على المستويين الآسيوي والدولي، مضيفًا أن مخرجات الدورة بوحداتها المختلفة سيكون لها الأثر الإيجابي البالغ على تطور الجوانب الفنية لكرة القدم في مملكة البحرين. ولفت الزعبي إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم حريص دائماً على المشاركة في برامج FIFA الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الكرة العالمية من خلال إطلاق وإقامة البرامج والدورات التي تسهم في تطوير الجوانب الفنية والادارية للعبة، كما أن الوحدة الثانية من البرنامج التي أقيمت في اليابان شكلت استمراراً للخطة المعدة للمشاركين نحو تحقيق الاستفادة الكاملة بما يسهم في تعزيز الأهداف التطويرية المنشودة.
«مؤهلات معترف بها عالميًا» للقادة الفنيين
قال جيمي هوشن رئيس قسم القيادة الفنية لدى الفيفا: «يسعدنا الترحيب بعابد الأنصاري في الوحدة الثانية من دبلوم القيادة الفنية الجديد في اليابان».
وأضاف: «لقد أثبتت اليابان أنها الموقع المثالي للوحدة الثانية من الدبلوم والتركيز على تحقيق التميز»، مشيرًا إلى أن الثقافة والتقاليد اليابانية الفريدة بالإضافة إلى التركيز على التخطيط طويل المدى وإدارة الجودة الشاملة أتاحت لجميع المشاركين النظر والاطلاع على شكل التميز في سياق مختلف. وأوضح أن اليابان تميزت بالتخطيط الشامل في نقل هذه الدروس مرة أخرى إلى اتحادات المشاركين في الورشة.
يشار إلى أن دبلوم القيادة الفنية للفيفا يهدف إلى أن يصبح «مؤهلًا معترفًا به عالميًا» للقادة الفنيين العاملين في اللعبة، كما يقوم بإعداد المشاركين لمواجهة التحديات والفرص المتميزة التي يواجهها القائد الفني داخل الاتحاد العضو، على أن يشمل تغطية خمسة مجالات أساسية للمجال الفني: القيادة الفنية، الأداء العالي، تعليم المدرب، كرة القدم للهواة والإدارة.
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