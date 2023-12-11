الأنصاري يشارك في المنهج الياباني لتحقيق التميز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انضم‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عابد‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الفنيين‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬المنهج‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬اليابان‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الوحدة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دبلوم‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬ FIFA ‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تشيبا‭ ‬اليابانية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬4‭ - ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

واطلع‭ ‬الأنصاري‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬كايزن‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬المبدأ‭ ‬الياباني‭ ‬للتحسين‭ ‬المستمر،‭ ‬خلال‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أيام‭ ‬وتضمنت‭ ‬زيارات‭ ‬دراسية‭ ‬لتويوتا‭ ‬ومعاهد‭ ‬تدريب‭ ‬السومو‭ ‬والاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬كما‭ ‬هدفت‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تحديد‭ ‬المواهب‭ ‬والتوظيف،‭ ‬تعليم‭ ‬المدربين،‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وضمان‭ ‬الجودة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬18‭ ‬شهرًا‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬البالغ‭ ‬أن‭ ‬أكمل‭ ‬الوحدة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكملنا‭ ‬ما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ ‬إذ‭ ‬تعرفنا‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬اليابانية‭ ‬وكيف‭ ‬تميزت‭ ‬بلادها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الخمسين‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية،‭ ‬وأصبحت‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬إذ‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبدأ‭ ‬كايزن‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نلتقي‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬البرنامج‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عابد‭ ‬الأنصاري؛‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية،‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ FIFA ‭ ‬بالكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إثبات‭ ‬قدراتها‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدولي،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬مخرجات‭ ‬الدورة‭ ‬بوحداتها‭ ‬المختلفة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ولفت‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حريص‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬ FIFA ‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬الكرة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬وإقامة‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والادارية‭ ‬للعبة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬شكلت‭ ‬استمراراً‭ ‬للخطة‭ ‬المعدة‭ ‬للمشاركين‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأهداف‭ ‬التطويرية‭ ‬المنشودة‭.‬

‮«‬مؤهلات‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬عالميًا‮»‬‭ ‬للقادة‭ ‬الفنيين

قال‭ ‬جيمي‭ ‬هوشن‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭ ‬لدى‭ ‬الفيفا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬الترحيب‭ ‬بعابد‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دبلوم‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬اليابان‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أثبتت‭ ‬اليابان‭ ‬أنها‭ ‬الموقع‭ ‬المثالي‭ ‬للوحدة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدبلوم‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثقافة‭ ‬والتقاليد‭ ‬اليابانية‭ ‬الفريدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬طويل‭ ‬المدى‭ ‬وإدارة‭ ‬الجودة‭ ‬الشاملة‭ ‬أتاحت‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬النظر‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مختلف‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬تميزت‭ ‬بالتخطيط‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬هذه‭ ‬الدروس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬اتحادات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الورشة‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دبلوم‭ ‬القيادة‭ ‬الفنية‭ ‬للفيفا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬‮«‬مؤهلًا‭ ‬معترفًا‭ ‬به‭ ‬عالميًا‮»‬‭ ‬للقادة‭ ‬الفنيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬كما‭ ‬يقوم‭ ‬بإعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬القائد‭ ‬الفني‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬العضو،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬تغطية‭ ‬خمسة‭ ‬مجالات‭ ‬أساسية‭ ‬للمجال‭ ‬الفني‭: ‬القيادة‭ ‬الفنية،‭ ‬الأداء‭ ‬العالي،‭ ‬تعليم‭ ‬المدرب،‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للهواة‭ ‬والإدارة‭.‬