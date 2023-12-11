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أشاد بعطاء الحكام في القسم الأول..فريد الدوسري: مشاركة نسائية في تحكيم كرة الطاولة

12/11/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬فريد‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬والوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬قاعدة‭ ‬التحكيم‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وأوضح‭ ‬فريد‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬طموحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الحكام‭ ‬وامكانياتهم‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البداية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬تطور‭ ‬واضح‭ ‬للحكام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬والجميع‭ ‬متعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخراج‭ ‬الدوريات‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬تحكيمية‭ ‬وفنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬دخل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬محفز‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ارتقاء‭ ‬الجانب‭ ‬التحكيمي‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دعمهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطوير‭ ‬ونتمنى‭ ‬لكل‭ ‬الحكام‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬الحكام‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬لكافة‭ ‬الدوريات‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬ومع‭ ‬انطلاق‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬أتمنى‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬وأشيد‭ ‬بعطائهم‭ ‬وعملهم‭ ‬البارز‮»‬‭.‬

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