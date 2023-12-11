أشاد بعطاء الحكام في القسم الأول..فريد الدوسري: مشاركة نسائية في تحكيم كرة الطاولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد فريد محمد الدوسري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة الطاولة أن الموسم الحالي 2023/2024 شهد مشاركة واسعة من العنصر النسائي والوجوه الجديدة من الحكام في إدارة مباريات كرة الطاولة في مختلف الفئات، مبينا أن الاتحاد حريص على تقوية قاعدة التحكيم بدعم ومتابعة مستمرة من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس الادارة وكافة أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح فريد الدوسري أن لجنة الحكام عملت على خطة طموحة من أجل مواصلة تطوير قدرات الحكام وامكانياتهم الفنية من أجل تمثيل المملكة في المحافل الخارجية القادمة، حيث إن البداية تأتي من الدوري المحلي، وقال: «هناك تطور واضح للحكام من خلال عملهم الدؤوب والجميع متعاون من أجل إخراج الدوريات بأفضل صورة تحكيمية وفنية».
وأضاف: «دخل العديد من الوجوه الشابة من الجنسين مجال التحكيم، حيث إن هذا الأمر محفز كثيرا من أجل ارتقاء الجانب التحكيمي في لعبة كرة الطاولة، وسنعمل على مواصلة دعمهم من أجل التطوير ونتمنى لكل الحكام كل التوفيق والنجاح».
وتابع: «أشكر جميع الحكام على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في القسم الأول لكافة الدوريات لمختلف الفئات، ومع انطلاق القسم الثاني أتمنى لهم التوفيق وأشيد بعطائهم وعملهم البارز».
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