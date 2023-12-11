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منتخبنا للدراجات يشارك في البطولة العربية للطريق بالرياض

12/11/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للدراجات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للطريق‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وبإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬‮«‬يو‭ ‬سي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ ‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتحظى‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬406‭ ‬لاعبين‭ ‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬وهي‭ ‬البحرين،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الجزائر،‭ ‬العراق،‭ ‬المغرب،‭ ‬تونس،‭ ‬سوريا،‭ ‬عمان،‭ ‬قطر،‭ ‬ليبيا،‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭.‬

وتشمل‭ ‬مسابقات‭ ‬البطولة‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬العام،‭ ‬الفرق‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬وفي‭ ‬الفردي‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬لفئات‭ ‬الرجال،‭ ‬الشباب،‭ ‬الناشئين‭ ‬والشابات‭ ‬والسيدات،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬فيه‭ ‬إجمالي‭ ‬مسافات‭ ‬السباقات‭ ‬إلى‭ ‬730‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وبحسب‭ ‬جدول‭ ‬المسابقات‭ ‬وبعد‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬واستعراض‭ ‬الفرق‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬بإقامة‭ ‬سباقي‭ ‬الفرق‭ ‬ضد‭ ‬الساعة‭ ‬لفئتي‭ ‬الشابات‭ ‬لمسافة‭ ‬26‭ ‬كيلومتر‭ ‬والسيدات‭ ‬لفئة‭ ‬32‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية،‭ ‬وسباق‭ ‬الفرق‭ ‬ضد‭ ‬للساعة‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬لمسافة‭ ‬52‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الظهيرة‭.‬

ويسعى‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الشقيقة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬برياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬وفي‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وتنميتها‭ ‬لتمضي‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬أقوى‭ ‬المسابقات‭ ‬واحتضان‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وبدوره‭ ‬يدخل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مسابقات‭ ‬البطولة‭ ‬لمتابعة‭ ‬إنجازاته‭ ‬ولتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬عودنا‭ ‬عليها‭ ‬وللتأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬كبيرين‭.‬

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