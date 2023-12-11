منتخبنا للدراجات يشارك في البطولة العربية للطريق بالرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يشارك منتخب البحرين الوطني للدراجات في البطولة العربية للدراجات الهوائية للطريق والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العربي وبإشراف الاتحاد الدولي للدراجات «يو سي آي» وذلك خلال الفترة من 15 – 23 ديسمبر الجاري، وتحظى البطولة بمشاركة 406 لاعبين ولاعبة يمثلون 12 دولة وهي البحرين، الإمارات، الجزائر، العراق، المغرب، تونس، سوريا، عمان، قطر، ليبيا، مصر والسعودية البلد المضيف.
وتشمل مسابقات البطولة سباقات في الفردي العام، الفرق ضد الساعة وفي الفردي ضد الساعة لفئات الرجال، الشباب، الناشئين والشابات والسيدات، وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مسافات السباقات إلى 730 كيلومترا، وبحسب جدول المسابقات وبعد حفل الاستقبال واستعراض الفرق الذي يقام في اليوم الأول فإنه من المقرر أن تنطلق المنافسات في يوم الأحد القادم بإقامة سباقي الفرق ضد الساعة لفئتي الشابات لمسافة 26 كيلومتر والسيدات لفئة 32 كيلومتر في الفترة الصباحية، وسباق الفرق ضد للساعة لفئة الشباب لمسافة 52 كيلومترا في فترة الظهيرة.
ويسعى القائمون على التنظيم في الشقيقة المملكة العربية السعودية إلى النهوض برياضة الدراجات الهوائية في بلادهم وفي الوطن العربي وتنميتها لتمضي إلى مستقبل أفضل وذلك من خلال تنظيم أقوى المسابقات واحتضان أكبر البطولات في الوطن العربي، وبدوره يدخل منتخب البحرين الوطني مسابقات البطولة لمتابعة إنجازاته ولتحقيق النتائج المتقدمة التي عودنا عليها وللتأكيد على ما وصلت إليه رياضة الدراجات الهوائية في مملكة البحرين من تطور وازدهار كبيرين.
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