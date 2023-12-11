اتحاد الرياضات البحرية ينظم بطولة المملكة لليخوت الشراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بطولة المملكة الـ21 لليخوت الشراعية التي تقام بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد، وذلك خلال الفترة من 13 لغاية 17 ديسمبر 2023 برعاية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية وبدعم من مركز البحرين للمجوهرات الوكيل الرسمي لساعات أوميغا في مملكة البحرين وبهبهاني وإخوانه.
وبهذه المناسبة أعرب الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة عن اعتزازه الكبير بتنظيم النسخة الـ21 من بطولة المملكة لليخوت الشراعية التي تقام سنويا بتنظيم من الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، مؤكدا أن استمرار البطولة بنسختها الـ21 يعكس النجاحات المتتالية التي حققتها خلال السنوات الماضية بمشاركة واسعة من الدول العربية والآسيوية والأوروبية. وأضاف «تقام هذه البطولة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم.. وهو ما يكسب البطولة زخما وأهمية كبيرة..».
وأكد الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة استعداد الاتحاد لتنظيم البطولة عطفا على ما يمتلكه من خبرة واسعة في تنظيم الحدث خلال السنوات الماضية والذي شهد مشاركة متميزة وتنظيم رائع وهو ما أكسب بطولة المملكة سمعة طيبة.
وتمنى سعادة الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة التوفيق والنجاح لجميع الفرق المشاركة في بطولة المملكة لليخوت الشراعية ورحب بجميع الوفود من الدول الشقيقة والصديقة التي ستتوافد على أرض المملكة متمنيا لهم جميعا طيب الإقامة في مملكة البحرين.
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