اتحاد الرياضات البحرية ينظم بطولة المملكة لليخوت الشراعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬لغاية‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬برعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الوكيل‭ ‬الرسمي‭ ‬لساعات‭ ‬أوميغا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبهبهاني‭ ‬وإخوانه‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬الكبير‭ ‬بتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الـ21‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬سنويا‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬البطولة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ21‭ ‬يعكس‭ ‬النجاحات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‭ ‬والأوروبية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تقام‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكسب‭ ‬البطولة‭ ‬زخما‭ ‬وأهمية‭ ‬كبيرة‭..‬‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬استعداد‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬وتنظيم‭ ‬رائع‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكسب‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭.‬

وتمنى‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬ورحب‭ ‬بجميع‭ ‬الوفود‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬التي‭ ‬ستتوافد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬