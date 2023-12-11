Tuesday, 12 December 2023 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد الرياضات البحرية ينظم بطولة المملكة لليخوت الشراعية

12/11/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬لغاية‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬برعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الوكيل‭ ‬الرسمي‭ ‬لساعات‭ ‬أوميغا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبهبهاني‭ ‬وإخوانه‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬الكبير‭ ‬بتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الـ21‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬سنويا‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬البطولة‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ21‭ ‬يعكس‭ ‬النجاحات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‭ ‬والأوروبية‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تقام‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكسب‭ ‬البطولة‭ ‬زخما‭ ‬وأهمية‭ ‬كبيرة‭..‬‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬استعداد‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬وتنظيم‭ ‬رائع‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكسب‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭.‬

وتمنى‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬ورحب‭ ‬بجميع‭ ‬الوفود‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬التي‭ ‬ستتوافد‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN11122023000055011008ID1107574837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث