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في اجتماع مجلس الإدارةورش عمل للمدربين واعتماد المرشحين لاتحاد غرب آسيا للطائرة

12/11/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬جميع‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

ورحب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بكافة‭ ‬الأعضاء‭ ‬مشيدا‭ ‬بجهودهم‭ ‬ودور‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬كافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأمثل‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬كافة‭ ‬اسرة‭ ‬لعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أحيط‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬علما‭ ‬بتوصيات‭ ‬الاجتماع‭ ‬التأسيسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأقر‭ ‬المجلس‭ ‬إقامة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬مهارات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سيحاضر‭ ‬فيها‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬‮«‬روبين‭ ‬أدريان‮»‬‭ ‬لكافة‭ ‬مدربي‭ ‬الأندية‭ ‬وستعقد‭ ‬بشهر‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬التوصيات‭ ‬المرفوعة‭ ‬بشأن‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬وتم‭ ‬الإطلاع‭ ‬على‭ ‬استعدادات‭ ‬مجلس‭ ‬الشواطئ‭ ‬لتنظيم‭ ‬جولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬والإطلاع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬النتائج‭ ‬والإحصائيات‭ ‬لجميع‭ ‬المسابقات‭ ‬وتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬للجنة‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المثمرة‭ ‬واعتماد‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للصغار‭.‬

كما‭ ‬اعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬للإتحاد‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وأخيرا‭ ‬اعتماد‭ ‬المرشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬اتحاد‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجديد‭ ‬الترشح‭ ‬لنائب‭ ‬الرئيس‭ ‬حبيب‭ ‬محمد‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رضا‭ ‬عاشوري‭ ‬للجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬جعفر‭ ‬ابراهيم‭ ‬للجنة‭ ‬الحكام‭ ‬والصحفي‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬للجنة‭ ‬الإعلامية‭.‬

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