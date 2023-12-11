في اجتماع مجلس الإدارةورش عمل للمدربين واعتماد المرشحين لاتحاد غرب آسيا للطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة الذي عقد مساء الأحد 10 ديسمبر 2023 بمقر الاتحاد وذلك بحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة.
ورحب رئيس الاتحاد بكافة الأعضاء مشيدا بجهودهم ودور الأمانة العامة في تسيير كافة الأنشطة والبرامج على النحو الأمثل بما يخدم كافة اسرة لعبة الكرة الطائرة في المملكة.
وخلال الاجتماع أحيط أعضاء مجلس الإدارة علما بتوصيات الاجتماع التأسيسي للاتحاد الخليجي للكرة الطائرة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وأقر المجلس إقامة ورش عمل حول مهارات الكرة الطائرة سيحاضر فيها مدرب المنتخب الأول الأرجنتيني «روبين أدريان» لكافة مدربي الأندية وستعقد بشهر فبراير المقبل.
كما تم اعتماد التوصيات المرفوعة بشأن آلية عمل لجنة المنتخبات خلال الفترة القادمة وتم الإطلاع على استعدادات مجلس الشواطئ لتنظيم جولة العيد الوطني المجيد والإطلاع على تقرير لجنة المسابقات حول آخر النتائج والإحصائيات لجميع المسابقات وتقديم الشكر للجنة على جهودها المثمرة واعتماد مهرجان العيد الوطني للصغار.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الجديدة للإتحاد والتي سيتم تقديمها للهيئة العامة للرياضة، وأخيرا اعتماد المرشحين لعضوية اتحاد غرب آسيا حيث تم تجديد الترشح لنائب الرئيس حبيب محمد لعضوية مجلس الإدارة فيما تم ترشيح كل من عضو مجلس الإدارة رضا عاشوري للجنة المسابقات والحكم الدولي جعفر ابراهيم للجنة الحكام والصحفي علي ميرزا للجنة الإعلامية.
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