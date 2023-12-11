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غدا استكمال الجولة الثانية بكرة القدمانتصارات متوقعة في افتتاح منافسات كرة السلة بدوري الجامعات

12/11/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬3‭ ‬مباريات،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬فريق‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬انتصر‭ ‬وصيفه‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وفازت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭.‬

بدأ‭ ‬فريق‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬‮«‬السلاوي‮»‬‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬بنجاح،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬تجاوز‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭ ‬عقبة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬104‭ ‬مقابل‭ ‬77‭. ‬أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬عماد‭ ‬عباس‭ ‬وفاطمة‭ ‬المتوج‭. ‬فارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬كان‭ ‬واضحاً‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬لكن‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلية‭ ‬حسين‭ ‬الدرازي‭ ‬لم‭ ‬يُفضّل‭ ‬أن‭ ‬يزج‭ ‬بقوته‭ ‬الضاربة‭ ‬بأكملها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬يوزع‭ ‬مجهود‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وهذا‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬البوليتكنك‭ ‬بمستوى‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭. ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬شقيقه‭ ‬علي‭ ‬استطاع‭ ‬فريق‭ ‬الأهلية‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬السيطرة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬لأن‭ ‬علي‭ ‬جابر‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬ويوسف‭ ‬المرباطي‭ (‬قدم‭ ‬لقطات‭ ‬استعراضية‭ ‬رائعة‭) ‬شكلوا‭ ‬إضافة‭ ‬قوية‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يحسب‭ ‬للاعبي‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬قتالهم‭ ‬ومحاولاتهم‭ ‬رغم‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬الموجود‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية،‭ ‬حقق‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬فريق‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بنتيجة‭ ‬90‭ ‬مقابل‭ ‬83‭. ‬وأدار‭ ‬اللقاء‭ ‬تحكيمياً‭ ‬يونس‭ ‬جناحي‭ ‬وبدر‭ ‬فرج‭.‬

بالعودة‭ ‬للمباراة،‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬ايجابية‭ ‬لـ«البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬عمار‭ ‬يوسف‭ ‬وحسن‭ ‬رمضان،‭ ‬لكن‭ ‬الأمريكية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬شهرام‮»‬‭ ‬حسّنوا‭ ‬من‭ ‬أدائهم‭ ‬الدفاعي،‭ ‬وبفضل‭ ‬فعالية‭ ‬راشد‭ ‬النعابي‭ ‬الذي‭ ‬تميز‭ ‬بالاختراقات‭ ‬والرميات‭ ‬الثلاثية‭ ‬دون‭ ‬نسيان‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬محمود‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬تحت‭ ‬السلة،‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬والتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

الأمريكية‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التفوق،‭ ‬لأن‭ ‬لاعبي‭ ‬المدربة‭ ‬فاطمة‭ ‬رياض‭ ‬قدموا‭ ‬مستوى‭ ‬فنيا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬حيث‭ ‬تميزوا‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬راشد‭ ‬النعابي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يصول‭ ‬ويجول‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬دون‭ ‬نسيان‭ ‬أن‭ ‬عمار‭ ‬يوسف‭ ‬تألق‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬سواء‭ ‬بالاختراقات‭ ‬أو‭ ‬بالرميات‭ ‬الثلاثية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حظي‭ ‬بدعم‭ ‬زملائه‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وحسن‭ ‬رمضان‭ ‬وحسين‭ ‬جوادي‭ ‬وكذلك‭ ‬علي‭ ‬باقر‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬لاعبي‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬فقدوا‭ ‬التقدم‭ ‬56‭-‬51،‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬15‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬لتصبح‭ ‬النتيجة‭ ‬66‭-‬56‭.‬

في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬حاولت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬العودة‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬كان‭ ‬فريقها‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬حتى‭ ‬انتهى‭ ‬لمصلحتهم‭ ‬بنتيجة‭ ‬90‭-‬83‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة،‭ ‬حققت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬انتصاراً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لتبدأ‭ ‬المنافسات‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة،‭ ‬إذ‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬عادل‭ ‬غلوم‭ ‬وحسين‭ ‬رمضان‭ ‬بنتيجة‭ ‬83‭ ‬مقابل‭ ‬52‭.‬

ولم‭ ‬تواجه‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬أي‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬إيقاعها‭ ‬على‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬المفتوحة‮»‬،‭ ‬لأن‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬كان‭ ‬كبيراً‭.. ‬ولكن‭ ‬يحسب‭ ‬للعربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬اجتهاد‭ ‬لاعبيها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬قريبين‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬إصرار‭ ‬رفاق‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬كان‭ ‬كبيراً‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

صقر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يشهد‭ ‬الافتتاح

شهدت‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬الأحد،‭ ‬شهدت‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لمتابعة‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

كما‭ ‬تواجد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬الشحي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭.‬

هذا،‭ ‬وحظيت‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬بحضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد‭ ‬العدد‭.‬

اليوم‭ ‬استكمال‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بكرة‭ ‬القدم

تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬إذ‭ ‬ستلعب‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬15‭ ‬مساء،‭ ‬وستجمع‭ ‬فريقي‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬وجامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭. ‬أما‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬فستلعب‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7:30‭ ‬مساء،‭ ‬وستجمع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬بالرفاع‭ ‬ستحتضن‭ ‬هاتين‭ ‬المباراتين‭.‬

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