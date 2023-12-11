غدا استكمال الجولة الثانية بكرة القدمانتصارات متوقعة في افتتاح منافسات كرة السلة بدوري الجامعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت يوم الأحد منافسات كرة السلة في دوري الجامعات 2023-2024، وذلك بإقامة 3 مباريات، إذ حقق «حامل اللقب» فريق الجامعة الأهلية الفوز على بوليتكنك البحرين، فيما انتصر وصيفه في النسخة الماضية فريق «البحرين للتكنولوجيا» على الجامعة الأمريكية، وفازت جامعة البحرين على الجامعة العربية المفتوحة.
بدأ فريق الجامعة الأهلية «حامل اللقب» حملة الدفاع عن اللقب «السلاوي» في دوري الجامعات بنجاح، وذلك بعدما تجاوز بكل أريحية عقبة بوليتكنك البحرين بنتيجة 104 مقابل 77. أدار اللقاء عماد عباس وفاطمة المتوج. فارق الإمكانات كان واضحاً بين الفريقين لكن مدرب الأهلية حسين الدرازي لم يُفضّل أن يزج بقوته الضاربة بأكملها منذ البداية بل كان يوزع مجهود اللاعبين، وهذا ساهم في ظهور البوليتكنك بمستوى جيد في الربع الأول. لكن مع دخول مصطفى حسين في الربع الثاني وقبل ذلك شقيقه علي استطاع فريق الأهلية توسيع الفارق بشكل سريع ومن ثم السيطرة بشكل كلي على هذه المواجهة، لأن علي جابر وعلي حسين ويوسف المرباطي (قدم لقطات استعراضية رائعة) شكلوا إضافة قوية أيضاً في الربعين الثالث والرابع.
وعلى رغم كل ذلك يحسب للاعبي بوليتكنك البحرين قتالهم ومحاولاتهم رغم فارق الإمكانات الموجود.
وفي مباراة ثانية، حقق وصيف النسخة الماضية فريق جامعة البحرين للتكنولوجيا الفوز على الجامعة الأمريكية بنتيجة 90 مقابل 83. وأدار اللقاء تحكيمياً يونس جناحي وبدر فرج.
بالعودة للمباراة، نرى أن البداية كانت ايجابية لـ«البحرين للتكنولوجيا» بقيادة عمار يوسف وحسن رمضان، لكن الأمريكية بقيادة المدرب «شهرام» حسّنوا من أدائهم الدفاعي، وبفضل فعالية راشد النعابي الذي تميز بالاختراقات والرميات الثلاثية دون نسيان ما قدمه محمود عبدالعزيز تحت السلة، نجحت في قلب الطاولة والتقدم بفارق وصل إلى 8 نقاط.
الأمريكية لم تستطع الحفاظ على هذا التفوق، لأن لاعبي المدربة فاطمة رياض قدموا مستوى فنيا كبيرا في الربع الثالث، حيث تميزوا في إيقاف راشد النعابي الذي كان يصول ويجول قبل ذلك، دون نسيان أن عمار يوسف تألق بشكل رائع سواء بالاختراقات أو بالرميات الثلاثية بالإضافة إلى أنه حظي بدعم زملائه أحمد بن دينه وحسن رمضان وحسين جوادي وكذلك علي باقر. في حين تراجع مستوى لاعبي الأمريكية بشكل كبير، حيث فقدوا التقدم 56-51، بعد عودة قوية من «البحرين للتكنولوجيا» 15-0 في الربع الثالث، لتصبح النتيجة 66-56.
في الربع الرابع حاولت الجامعة الأمريكية العودة وتقليص الفارق لكن «البحرين للتكنولوجيا» كان فريقها يتحكم في مجريات اللقاء حتى انتهى لمصلحتهم بنتيجة 90-83.
وفي المباراة الثالثة، حققت جامعة البحرين انتصاراً كبيراً على الجامعة العربية المفتوحة، لتبدأ المنافسات بأفضل طريقة ممكنة، إذ انتهت المباراة التي أدارها عادل غلوم وحسين رمضان بنتيجة 83 مقابل 52.
ولم تواجه جامعة البحرين أي صعوبة في فرض إيقاعها على «العربية المفتوحة»، لأن فارق الإمكانات بين الفريقين كان كبيراً.. ولكن يحسب للعربية المفتوحة اجتهاد لاعبيها من أجل البقاء قريبين في النتيجة لكن إصرار رفاق محمود عباس على توسيع الفارق كان كبيراً وهذا ما حدث في نهاية المطاف.
صقر بن سلمان يشهد الافتتاح
شهدت منافسات كرة السلة في دوري الجامعات والتي انطلقت الأحد، شهدت حضور رئيس الاتحاد الرياضي للمدارس والجامعات الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، لمتابعة المباراة الافتتاحية بين الجامعة الأمريكية وجامعة البحرين للتكنولوجيا.
كما تواجد نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة العليا السيد محمد الشحي بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
هذا، وحظيت المباريات الثلاث بحضور جماهيري جيد العدد.
اليوم استكمال الجولة الثانية بكرة القدم
تستكمل اليوم الثلاثاء الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم في دوري الجامعات، وذلك بإقامة مباراتين، إذ ستلعب المباراة الأولى عند الساعة 5:15 مساء، وستجمع فريقي الجامعة العربية المفتوحة وجامعة العلوم التطبيقية. أما المباراة الثانية فستلعب عند الساعة 7:30 مساء، وستجمع جامعة البحرين وجامعة البحرين للتكنولوجيا.
يذكر أن الملاعب الخارجية للاتحاد البحريني لكرة القدم في مدينة عيسى الرياضية بالرفاع ستحتضن هاتين المباراتين.
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