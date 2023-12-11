الجولة الثالثة من ((السوبر ليغ)) الآسيويالمحرق بثلاثة محترفين يواجه الريان القطري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





يحل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لدوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

ويسعى‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬وكان‭ ‬المحرق‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة،‭ ‬وفاز‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭. ‬ويدخل‭ ‬المحرق‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬الليلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬التأهل‭.‬

وتبدو‭ ‬الحظوظ‭ ‬متكافئة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬لكن‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬المحترفين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يصلا‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬ولم‭ ‬ينسجما‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬تعاقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬اوستن‭ ‬داي‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬بديلا‭ ‬لمواطنه‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬المحرق‭ ‬بالمنامة،‭ ‬وسجل‭ ‬فيها‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬استقبل‭ ‬المحرق‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬المحترف‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬ليغ‭ ‬وهو‭ ‬الأمريكي‭ ‬رشاد‭ ‬جيمس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اكتملت‭ ‬الصفوف‭ ‬بوصول‭ ‬المحترف‭ ‬الثالث‭.‬

ويقود‭ ‬المحرق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬وتبدو‭ ‬صفوفه‭ ‬مكتملة‭ ‬وتضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬وعلي‭ ‬شكر‭ ‬الله‭ ‬وعلي‭ ‬ربيعة‭ ‬وعبدالله‭ ‬ربيعة‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬ونادر‭ ‬علي‭ ‬وباقر‭ ‬العرادي‭ ‬والمحترفين‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وهم‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬واوستن‭ ‬داي‭ ‬ورشاد‭ ‬جيمس‭.‬

وسيلعب‭ ‬المحرق‭ ‬اليوم‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جماهيره،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيفتقد‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتعطيهم‭ ‬الدافعية‭ ‬والروح‭ ‬القتالية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬المحرق‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬معه‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬عند‭ ‬المنافس‭.‬

ويعتمد‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬والسرعة‭ ‬والتصويبات‭ ‬الثلاثية‭ ‬والاختراقات،‭ ‬ويحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬الدفاع،‭ ‬ويشكل‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬القوة‭ ‬الضاربة‭ ‬للمحرق‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬المطلوب‭ ‬منه‭ ‬دفاعيا‭ ‬وهجوميا،‭ ‬ولكن‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬سواء‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬أو‭ ‬المحترفين‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬تنافسية‭ ‬مثيرة‭ ‬ومتكافئة‭ ‬نظرا‭ ‬للتقارب‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬بينهما،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭.‬