في سداسي دوري عيسى بن راشددار كليب يحقق الأهم والنبيه صالح يفوز بهدوء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‮ ‬ الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‮

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حقق‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬29‭-‬31،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬34‭-‬32،‭ ‬25‭-‬23‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الثنائي‭ ‬علي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬ومحمد‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ليحصل‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاثة‭ ‬نقاط‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬مكافئة‭ ‬ومتذبذبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وحفلت‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توقفات‭ ‬طلب‭ ‬تقنية‭ ‬فيديو‭ ‬التحدي،‭ ‬كان‭ ‬للاعبي‭ ‬الأطراف‭ ‬نصيب‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬ألعاب‭ ‬المعدين،‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬تدخلات‭ ‬هجومية‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬3‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬استثمر‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬الحالة‭ ‬السيئة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬وأنزل‭ ‬به‭ ‬خسارة‭ ‬افتتاحية‭ ‬عريضة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭ ‬‮«‬ثان‮»‬،‭ ‬ليحصل‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

كان‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بقيادة‭ ‬قائده‭ ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة،‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬أداء‭ ‬لاعبي‭ ‬النصر‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يعرفوا‭ ‬كيف‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭.‬