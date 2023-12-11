في سداسي دوري عيسى بن راشددار كليب يحقق الأهم والنبيه صالح يفوز بهدوء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
حقق فريق دار كليب الأهم في مباراته الافتتاحية أمام منافسه فريق النجمة بعد تفوقه بثلاثة أشواط مقابل شوط 29-31، 25-20، 34-32، 25-23 ضمن منافسات دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة التي قادها الثنائي علي عبدالحميد «أول» ومحمد عباس «ثان» والتي أقيمت في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، ليحصل دار كليب على أول ثلاثة نقاط.
قدم الفريقان أربعة أشواط مكافئة ومتذبذبة في الوقت نفسه، وحفلت بالكثير من الأخطاء التي لعبت دورا في إطالة عمر المباراة فضلا عن توقفات طلب تقنية فيديو التحدي، كان للاعبي الأطراف نصيب الأسد من ألعاب المعدين، رغم وجود تدخلات هجومية من مركز 3.
وفي المباراة الثانية استثمر النبيه صالح الحالة السيئة التي كان عليها فريق النصر وأنزل به خسارة افتتاحية عريضة قوامها ثلاثة أشواط نظيفة 25-21، 25-16، 25-21، في المباراة التي أدارها الدوليان سيد محمد الموسوي «أول» وجعفر المعلم «ثان»، ليحصل الفائز على أول ثلاث نقاط.
كان النبيه صالح بقيادة قائده حسين عاشور هو الأفضل على مدار الأشواط الثلاثة، واستفاد من سوء أداء لاعبي النصر الذين لم يعرفوا كيف يتعاملون مع المباراة.
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