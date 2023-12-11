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مشاركة ((غولو)) تتوقف على الفحص الطبيالأهلي والمحرّق مسلسل لا ينتهي من العلاقة التنافسية

12/11/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00



يلتقي‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬والمحرق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬استكمال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬علما‭ ‬بأنّ‭ ‬الأهلي‭ ‬احتلّ‭ ‬قمة‭ ‬مجموعته‭ (‬ب‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬بينما‭ ‬حلّ‭ ‬المحرق‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭).‬


مشوار‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭:‬

عندما‭ ‬يدور‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والمحرق،‭ ‬فهذا‭ ‬الفريقان‭ ‬يمثلان‭ ‬للأجيال‭ ‬المتعاقبة‭ ‬عنوانا‭ ‬للتنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬وما‭ ‬لقاء‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬إلا‭ ‬واحد‭ ‬يعود‭ ‬بالذاكرة‭ ‬إلى‭ ‬مشوار‭ ‬لقاءات‭ ‬الفريقين‭ ‬التنافسية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬تقاليد‭ ‬خاصة‭ ‬يعرفها‭ ‬أكثر‭ ‬أنصار‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬تعاقب‭ ‬الأجيال‭.‬

لقد‭ ‬قدّم‭ ‬الفريقان‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬مستويات‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬بالجيدة،‭ ‬ولازال‭ ‬في‭ ‬الجعبة‭ ‬الشيء‭ ‬الكثير،‭ ‬وكلّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيكشف‭ ‬عنه‭ ‬الفريقان‭ ‬المتنافسات‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬اليوم‭.‬

وقد‭ ‬كشفت‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬عن‭ ‬افتقار‭ ‬تشكيلة‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬اللاعب‭ ‬الحاسم‭ ‬ذي‭ ‬المهمات‭ ‬الخاصة‭ ‬سوى‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬مركز4‭ ‬أو‭ ‬مركز2،‭ ‬وربما‭ ‬وجد‭ ‬الفريق‭ ‬ضالته‭ ‬في‭ ‬المحترف‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬غالو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬تسجّل‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أول‭ ‬ظهوره‭ ‬الرسمي‭ ‬متى‭ ‬تمّ‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬فحصه‭ ‬الطبي‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬كشوفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرسمية‭. ‬

على‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬ندري‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬الآنية‭ ‬هل‭ ‬الأهلي‭ ‬سيكتفي‭ ‬بالتعويل‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬لاعبيه‭ ‬المحليين‭ ‬بعد‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬محترفه‭ ‬المصري‭ ‬بالتراضي‭ ‬أبو‭ ‬السعود‭ ‬عيد؟‭ ‬وهو‭ ‬أيّ‭ ‬‮«‬الأهلي‮»‬‭ ‬عودنا‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬المحترف،‭ ‬أم‭ ‬أنّ‭ ‬التحركات‭ ‬الأهلاوية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬أبو‭ ‬السعود،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬نتركه‭ ‬للأهلي‭ ‬وللأيام‭ ‬القادمة‭.‬

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الأهلي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬‮«‬إليقيتا‮»‬‭ ‬بالتشكيل‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬الحايكي‭ ‬لصناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬وسيد‭ ‬محمود‭ ‬العبار‭ ‬لمركز4،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز3‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬وحسن‭ ‬الشاخوري،‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬لمركز2،‭ ‬والليبرو‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة‭ ‬وعلي‭ ‬خير‭ ‬الله،‭ ‬وربما‭ ‬يسجّل‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬غيابه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬جاهزيته‭ ‬الصحية‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬بالتشكيل‭ ‬التالي‭ ‬والمكوّن‭ ‬من‭: ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬لصناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز4‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬ومجيد‭ ‬محمد‭ ‬كاظم،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز3‭ ‬عباس‭ ‬الخباز‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬خليفة‭ (‬علي‭ ‬الصيرفي‭) ‬وحسن‭ ‬الحداد‭ (‬حسين‭ ‬علي‭ ‬إحسان‭)‬،‭ ‬والليبرو‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭.‬


كيف‭ ‬سيلعب‭ ‬الفريقان؟

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الإرسال‭ ‬وخاصة‭ ‬التكتيكي‭ ‬الموجّه‭ ‬هو‭ ‬عنوان‭ ‬المقابلة،‭ ‬وسيعمد‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬توجيهه‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز4‭ ‬وخاصة‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخلفية،‭ ‬لوقف‭ ‬تنشيط‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬مركز3‭ ‬بالهجوم‭ ‬السريع،‭ ‬والحال‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬المحرّق‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬لن‭ ‬يحيد‭ ‬عن‭ ‬إرساله‭ ‬الموجّه‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز4‭ ‬في‭ ‬الأهلي‭ ‬وخاصة‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬طرفيّ‭ ‬القوة‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬بمعية‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭.‬

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