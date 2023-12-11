مشاركة ((غولو)) تتوقف على الفحص الطبيالأهلي والمحرّق مسلسل لا ينتهي من العلاقة التنافسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يلتقي فريقا الأهلي والمحرق في الساعة 6:30 من مساء اليوم في مباراة ضمن استكمال منافسات الجولة الأولى من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، علما بأنّ الأهلي احتلّ قمة مجموعته (ب) في دوري عيسى بن راشد العام، بينما حلّ المحرق ثالثا في المجموعة (أ).
مشوار من المنافسة:
عندما يدور الحديث عن فريقي الأهلي والمحرق، فهذا الفريقان يمثلان للأجيال المتعاقبة عنوانا للتنافس الرياضي في مختلف الألعاب الرياضية، وما لقاء هذا المساء إلا واحد يعود بالذاكرة إلى مشوار لقاءات الفريقين التنافسية التي لها تقاليد خاصة يعرفها أكثر أنصار الفريقين على تعاقب الأجيال.
لقد قدّم الفريقان خلال منافسات دوري عيسى بن راشد العام مستويات يمكن وصفها بالجيدة، ولازال في الجعبة الشيء الكثير، وكلّ ذلك سيكشف عنه الفريقان المتنافسات ابتداء من اليوم.
وقد كشفت مباراة المحرق الأخيرة أمام دار كليب عن افتقار تشكيلة ياسين الميل مدرب الفريق إلى اللاعب الحاسم ذي المهمات الخاصة سوى تواجد في مركز4 أو مركز2، وربما وجد الفريق ضالته في المحترف «توماس غالو» الذي ربما تسجّل مباراة اليوم أول ظهوره الرسمي متى تمّ الانتهاء من فحصه الطبي ومن ثمّ تسجيله في كشوفات الاتحاد الرسمية.
على الضفة الأخرى لا ندري حتى اللحظة الآنية هل الأهلي سيكتفي بالتعويل على خدمات لاعبيه المحليين بعد الاستغناء عن محترفه المصري بالتراضي أبو السعود عيد؟ وهو أيّ «الأهلي» عودنا دائما على خدمات المحترف، أم أنّ التحركات الأهلاوية قائمة على تعويض أبو السعود، كل ذلك نتركه للأهلي وللأيام القادمة.
ينتظر أن يدفع الأهلي بقيادة مدربه الأرجنتيني «إليقيتا» بالتشكيل المكوّن من حسين الحايكي لصناعة اللعب، وناصر عنان وسيد محمود العبار لمركز4، وثنائي مركز3 محمد حبيب وحسن الشاخوري، وعلي إبراهيم لمركز2، والليبرو أيمن هرونة وعلي خير الله، وربما يسجّل محمد عنان غيابه في حالة عدم اكتمال جاهزيته الصحية.
وينتظر أن يدفع مدرب المحرق ياسين الميل بالتشكيل التالي والمكوّن من: محمود العافية لصناعة اللعب، وثنائي مركز4 أحمد عيسى ومجيد محمد كاظم، وثنائي مركز3 عباس الخباز وحسين علي خليفة (علي الصيرفي) وحسن الحداد (حسين علي إحسان)، والليبرو بدر محمد ناصر.
كيف سيلعب الفريقان؟
ينتظر أن يكون الإرسال وخاصة التكتيكي الموجّه هو عنوان المقابلة، وسيعمد الأهلي إلى توجيهه إلى استقبال ثنائي مركز4 وخاصة أحمد عيسى عندما يكون في المنطقة الخلفية، لوقف تنشيط اللعب من مركز3 بالهجوم السريع، والحال نفسه مع المحرّق الذي هو الآخر لن يحيد عن إرساله الموجّه إلى استقبال ثنائي مركز4 في الأهلي وخاصة ناصر عنان الذي يمثل أحد طرفيّ القوة الهجومية في الأطراف بمعية علي إبراهيم.
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