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مشيدا بالجهود الكبيرة لمنظمة بريف في دعم اللعبةبراون: خالد بن حمد أسس لصناعة MMA الحديثة في العالم

12/11/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬كاريث‭ ‬براون‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬أسست‭ ‬لصناعة‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬لتلك‭ ‬الرؤية‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لسموه‭ ‬تدفع‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬الرياضة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬الأخرى‭.‬

جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬خلال‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقال‭ ‬براون‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬لعب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬فلم‭ ‬تكن‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سموه‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬لهذه‭ ‬الرؤية‭ ‬أبعاد‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬عالمي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحول‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬صناعة‭ ‬واستثمار‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬مردود‭ ‬إيجابي‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرياضي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والسياحي‮»‬‭.‬


دعم‭ ‬رياضة‭ ‬ MMA ‭ ‬قاريا‭ ‬ودوليا

وتابع‭: ‬‮«‬ومما‭ ‬لاشك‭ ‬فيه،‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منذ‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2015‭ ‬بتأسيس‭ ‬فريق‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬والمحترفين،‭ ‬وتدشين‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF
‬للمحترفين‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬وتأسيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ،‭ ‬كانت‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محليا‭ ‬وقاريا‭ ‬ودوليا‮»‬‭.‬


ثقة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬البحرين

وأضاف‭ ‬براون‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تكسب‭ ‬ثقة‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬تنظيمها‭ ‬المميز‭ ‬لثلاث‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬والنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وكذلك‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬فقد‭ ‬استطاعت‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬الجميع‭ ‬دروسا‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‭ ‬الجزئيات‭ ‬التنظيمية‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬العالمية‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬لاحتضان‭ ‬بطولات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮»‬‭.‬

أهداف‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF

وقال‭: ‬‮«‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تدشين‭ ‬سموه‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬الأهداف‭ ‬واضحة،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬بطولة‭ ‬رياضية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬رؤية‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬سموه،‭ ‬أولا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حاضرة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭ ‬ببطولة‭ ‬عالمية،‭ ‬وثانيا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬داعمة‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الهواة‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الهواة‭ ‬إلى‭ ‬الاحتراف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬وثالثا‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬تعاونية‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والجهات‭ ‬والشركاء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮»‬‭.‬


جهود‭ ‬مميزة‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالجهود‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬شاهد،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬مشيدا‭ ‬كذلك‭ ‬بجهود‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭.‬


الحدث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير‭ ‬قد‭ ‬أحدث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭
‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬تشهد‭ ‬إقامة‭ ‬3‭ ‬بطولات‭ ‬لـ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬للمحترفين‭ ‬وبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬والتي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يشهد‭ ‬كذلك‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬الكبير‭ ‬له‭ ‬دلالة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬ووفق‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬


اهتمام‭ ‬خليجي‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة

وختم‭ ‬حديثه،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬ما‭ ‬أنجزته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬دفع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬منها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لها‭ ‬والسعي‭ ‬لوضع‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬ومنافسة‭ ‬تحقق‭ ‬الانجازات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬للشباب‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مقدرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬جهود‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬لإقامة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.‬


4‭
‬أيام‭.. ‬وتنطلق‭ ‬بطولة‭
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80

4‭
‬أيام‭ ‬تفصلنا‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭. ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬هي‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحالية،‭ ‬والذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬نزال‭ ‬رئيسي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوزيه‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬توريس‭ ‬والمقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬دينبيلي‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الديك‭. ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬البطولة‭ ‬نزالا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬العائد‭ ‬لساحات‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬البطل‭ ‬الأردني‭ ‬جراح‭ ‬السيلاوي‭ ‬والمقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬أفراموفيك‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭.‬


‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬جيروم‭ ‬يؤكد‭ ‬حضوره‭ ‬للبحرين

أكد‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬أولمبيك‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬والمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬اللاعب‭ ‬العالمي‭ ‬جيروم‭ ‬بواتنغ‭ ‬حضوره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لمتابعة‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬بواتنغ‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬تعود‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬أنني‭ ‬متشوق‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬ومتابعة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬80‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭. ‬سأكون‭ ‬سعيدا‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والالتقاء‭ ‬بالجماهير‭ ‬وعشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ورياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬


مستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا

وقد‭ ‬انطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬منافساتها‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬ومنذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬قدمها‭ ‬مقاتلو‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة،‭ ‬والتي‭ ‬عكست‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬ما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وفنيات‭ ‬عالية،‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬القادمة‭.‬

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