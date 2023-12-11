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خلال زيارته لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل‎السفير البريطاني يشيد بتطور رياضة سباق الخيل في المملكة

12/11/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬يوسف‭ ‬أسامه‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬ألستر‭ ‬لونج،‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬يوسف‭ ‬بوحجي‭ ‬بزيارة‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬ومعرباً‭ ‬‮
‬له‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬منها‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬والذي‭ ‬يجسده‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬البلدين‭ ‬لإقامة‭ ‬وتنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬‮
‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬نيوماركت‭ ‬البريطاني‭ ‬بجانب‭ ‬رعاية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البريطانية‭ ‬لإحدى‭ ‬السباقات‭ ‬الموسمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ .‬

كما‭ ‬أطلع‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬والسباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬وقام‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمنشآت‭ ‬ومرافق‭ ‬النادي،‭ ‬بجانب‭ ‬تبادل‭ ‬الأحاديث‭ ‬الودية‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ .‬

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬بالإهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬بالخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬للخيل‭ ‬والتي‭ ‬وضعت‭ ‬مكانة‭ ‬مميزة‭ ‬وسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬للبحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬العالمية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل‭ ‬والأصداء‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العالمية‭ ‬لسباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

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