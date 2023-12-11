(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل يوسف أسامه بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ألستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. جاء ذلك خلال زيارته لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، حيث رحب يوسف بوحجي بزيارة السفير البريطاني ومعرباً
له عن الشكر والتقدير لهذه الزيارة وما تشهده العلاقات البحرينية البريطانية من تطور في كافة المجالات منها رياضة الفروسية وسباق الخيل في ظل التاريخ العريق والتعاون المشترك بين المملكتين في هذا المجال، والذي يجسده التعاون المستمر منذ سنوات طويلة عبر تبادل رعاية ودعم البلدين لإقامة وتنظيم عدد من السباقات
من خلال تنظيم كأس البحرين السنوي في مضمار نيوماركت البريطاني بجانب رعاية عدد من منظمات الفروسية وسباقات الخيل البريطانية لإحدى السباقات الموسمية في البحرين .
كما أطلع السفير البريطاني خلال الزيارة على الأنشطة والسباقات والبطولات الدولية التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وقام بجولة تفقدية لمنشآت ومرافق النادي، بجانب تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين .
وأشاد السفير البريطاني بالإهتمام والدعم الذي تحظى به رياضة سباق الخيل في مملكة البحرين، ومنوهاً بالخطوات التطويرية التي تشهدها سباقات الخيل البحرينية من خلال تنظيم العديد من البطولات والسباقات الدولية للخيل والتي وضعت مكانة مميزة وسمعة طيبة للبحرين على الخريطة العالمية لسباق الخيل والأصداء الواسعة التي اكتسبتها في الأوساط العالمية لسباقات الخيل، معرباً عن سعادته بالتعاون مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في كل ما من شأنه دعم رياضة سباق الخيل العريقة في البلدين الصديقين، وتعزيز الجهود القائمة في استمرار التعاون المشترك في مجال الفروسية وسباق الخيل.
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