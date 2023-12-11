الرفاع يواجه الزوراء العراقي اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









يخوض‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بمواجهة‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البصرة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ (‬المباراة‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضية‭).‬

واستعد‭ ‬الرفاع‭ ‬لموقعة‭ ‬اليوم‭ ‬عبر‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬أقامها‭ ‬مساء‭ ‬الأمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬البصرة‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬‮«‬السماوي‮»‬‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مغايرة‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬بعدما‭ ‬ضمن‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬والتأهل‭ ‬رسميًا‭ ‬للدور‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل،‭ ‬الزوراء‭ ‬ثانيًا‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وتعادلين‭ ‬وخسارة،‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬انتصار‭ ‬وتعادلين‭ ‬وخسارتين‭ ‬وأخيرًا‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬الرفاع‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬دون‭ ‬ضغوطات،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬قاموسه‭ ‬‮«‬مباراة‭ ‬تحصيل‭ ‬حاصل‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬سيقوم‭ ‬بتغييرات‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بجميع‭ ‬اللاعبين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬سعود‭ ‬العسم‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬لفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬بأهمية‭ ‬وتنافسية،‭ ‬حيث‭ ‬متعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الضغوطات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭.‬

وسيرتدي‭ ‬الرفاع‭ ‬القميص‭ ‬الأبيض‭ ‬فيما‭ ‬القميص‭ ‬الأسود‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أيضًا‭.‬