الرفاع يواجه الزوراء العراقي اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض فريق الرفاع اليوم (الثلاثاء) مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمواجهة الزوراء العراقي على استاد البصرة الدولي في تمام الساعة 7 مساءً (المباراة منقولة على قنوات أبوظبي الرياضية).
واستعد الرفاع لموقعة اليوم عبر حصة تدريبية أقامها مساء الأمس على ملعب المباراة بعدما وصل إلى البصرة ظهر يوم الأحد، إذ من المؤمل أن يلعب «السماوي» بتشكيلة مغايرة عما كان عليه في المباريات السابقة، بعدما ضمن صدارة المجموعة والتأهل رسميًا للدور الثاني، حيث يمتلك (13 نقطة) من 4 انتصارات وتعادل، الزوراء ثانيًا (8 نقاط) من انتصارين وتعادلين وخسارة، العربي الكويتي (5 نقاط) من انتصار وتعادلين وخسارتين وأخيرًا النجمة اللبناني بنقطة واحدة.
ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس أكد مدرب الرفاع هشام الماحوزي، أن فريقه سيخوض مباراة اليوم دون ضغوطات، ولا يوجد في قاموسه «مباراة تحصيل حاصل»، وأنه سيقوم بتغييرات في تشكيلته وهو على ثقة تامة بجميع اللاعبين.
من جانبه، أشار لاعب الرفاع سعود العسم في المؤتمر الصحفي، إلى أنهم كلاعبين لفريق الرفاع ينظرون إلى جميع الاستحقاقات بأهمية وتنافسية، حيث متعة كرة القدم في الضغوطات التي تحدث.
وسيرتدي الرفاع القميص الأبيض فيما القميص الأسود من نصيب الزوراء العراقي كما جاء ذلك من خلال الاجتماع الفني الذي عقد يوم أمس أيضًا.
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