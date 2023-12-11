افتتاح البطولة العربية للبليارد والسنوكرانتصارات لـ((السوبر)) والصقر.. وتألق البليارد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
افتتحت صباح أمس الإثنين البطولة العربية للبليارد والسنوكر في ضيافة الاتحاد الأردني للبليارد والسنوكر والمقامة في فندق ومركز المؤتمرات لاندمارك بالعاصمة الأردنية عمّان، وحتى العشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث جاءت البداية بمسابقات الرجال والناشئين للسنوكر والتي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية بمشاركة من أبطال العالم حبيب صباح وهشام الصقر، بالإضافة إلى الثنائي عبدالله العالي وحسين جهرمي في منافسات الناشئين.
وتألق السوبر في افتتاح مشواره بمنافسات فردي الماسترز للسنوكر، بعد أن نجح في الانتصار على اللاعب العراقي فراس كامل بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة قوية من جانب الطرفين، فبعد أن كان السوبر متأخراً في نتيجة الأشواط بشوطين مقابل شوط واحد، تمكن من قلب الطاولة على نظيره العراقي والخروج بانتصار يؤكد من خلاله جهوزيته الكاملة للمنافسة على لقب البطولة، بعد الانجاز الكبير والتاريخي الذي حققه في مشاركته الأخيرة ببطولة العالم التي أقيمت في الدوحة، وحصوله على المركز الأول.
ومن جانب آخر تمكن البطل العالمي هشام الصقر من تسجيل بداية قوية هو الآخر في أولى مبارياته بالبطولة، وذلك عندما انتصر على اللاعب العماني أحمد بشير بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في مباراة تحكم في مجرياتها الصقر واستطاع الخروج بانتصار أول يعزز حظوظه في المنافسة على لقب البطولة.
وعلى مستوى الناشئين برز لاعب منتخبنا الوطني حسين جهرمي في منافسات اليوم الأول بعد أن استطاع الانتصار على نظيره السعودي عبدالله القباني، وبثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليعزز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من منافسات الناشئين، حيث سيكون بحاجة إلى تحقيق الانتصار على اللاعب الإماراتي سهيل الزعابي في اللقاء الذي يجمع اللاعبين صباح اليوم الثلاثاء، خصوصاً بعد أن تعرض للخسارة في اللقاء الافتتاحي الذي جمعه مع اللاعب الأردني وديع الشامي بثلاثة أشواط دون مقابل.
ولم يوفق لاعب منتخبنا للناشئين عبدالله العالي في استثمار تقدمه بشوطين نظيفين على اللاعب السعودي زياد قباني، وتعرض لخسارة مفاجئة بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة امتدت أكثر من ثلاث ساعات جمعت بين اللاعبين، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة والحماسية التي تفاعلت معها الجماهير الحاضرة والمتابعين، لتؤثر هذه الخسارة على عبدالله العالي في لقائه الثاني الذي خسره من اللاعب الأردني حميدي الفايز.
تألق البليارد
وفي منافسات البليارد لفرق الرجال تألق الثنائي إبراهيم القائد وزميله محمد الفحل في افتتاح مشاركتهما بالبطولة، حيث سجل القائد والفحل بداية قوية بالانتصار في أولى مباراتين على حساب الفريق العماني بنتيجة 9 مقابل 6 في المباراة الأولى، فيما جاء الانتصار الثاني على حساب المنتخب الأردني بنتيجة 9/7 بعد مباراة قوية ومثيرة جمعت بين الفريقين.
وفي المباراة الثالثة تعرض الثنائي البحريني إلى الخسارة من الفريق السعودي، إلا أن حظوظه لاتزال كبيرة في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.
منافسات اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات فردي الناشئين للسنوكر، وذلك عندما يخوض حسين جهرمي مواجهة مهمة مع نظيره الإماراتي سهيل الزعابي، رغبة في الانتصار والعبور للدور ربع النهائي من المنافسات، فيما سيواجه زميله في المنتخب عبدالله العالي اختباراً جديداً أمام اللاعب اللبناني مجد مسيلب.
وعلى مستوى الرجال سيواصل بطلا العالم حبيب صباح وهشام الصقر مشوارهما في منافسات الفردي، وذلك عندما يواجه صباح اللاعب الفلسطيني خالد الأسطل، فيما يلتقي الصقر مع اللاعب الأردني أشرف خرفان، ويواصل الثنائي مشاركتهما في منافسات الفرق للسنوكر، وذلك بمواجهة منتظرة مع المنتخب العراقي.
الاجتماع الفني وقرعة البطولة
شارك رئيس بعثة المنتخب إحسان حاجي ومدير المنتخب حسين بوبشيت في الاجتماع الفني ومراسم القرعة التي سبقت انطلاقة منافسات البطولة العربية المجمّعة للبليارد والسنوكر، حيث تم خلال الاجتماع تحديد جدول المباريات والمجموعات بالنسبة لمنافسات السنوكر والبليارد سواء على مستوى الفردي أو الفرق، كما تم مناقشة القوانين واللوائح الخاصة بالبطولة.
وجرى الاجتماع مساء يوم أمس الأول الأحد بعد وصول البعثة البحرينية إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث اتسم الاجتماع الفني بتبادل الأفكار من جانب الوفود المشاركة، التأكيد على أهمية انجاح البطولة والظهور بالصورة التي تناسب حجم المشاركة الكبيرة من مختلف الدول العربية.
وحرصت اللجنة المنظمة على تعميم اللوائح الخاصة ببطولات السنوكر والبليارد، حيث تم اعتمادها من قبل الوفود المشاركة، قبل أن يتم إجراء مراسم القرعة لبطولات السنوكر للرجال والناشئين، إضافة إلى الفرق، ومن ثم أجريت قرعة بطولة البليارد للفرق.
تعد هذه البطولة أحد أبرز الأحداث الرياضية في مجال البليارد والسنوكر على مستوى العالم العربي، ويشارك فيها لاعبون ومنتخبات من مختلف الدول العربية، وتعتبر فرصة للمنافسة والتبادل الرياضي بين اللاعبين والمسؤولين.
من المتوقع أن تكون البطولة فرصة مثالية للاعبي البحرين والمنتخبات العربية الأخرى للتنافس والتألق في رياضة البليارد والسنوكر، وتعزز قدرتهم على تحقيق نتائج مميزة على الصعيدين الوطني والعربي.
القائد: منافسات قوية في اليوم الأول
أشاد إبراهيم القائد لاعب منتخبنا للبليارد بأداء الفريق في افتتاح مشواره بالبطولة وأعرب عن عزمهم الكبير في المنافسة وتحقيق نتائج مميزة. وقد بدأ المنتخب البحريني مشواره في البطولة بشكل مثالي، حيث حقق انتصارين متتاليين على منتخبي عمان والأردن، وقال القائد «هذه الانتصارات تعد دافعًا قويًا للمنتخب للمضي قدمًا نحو الأدوار المتقدمة في البطولة، حيث سيكون المنتخب بحاجة إلى التركيز بصورة أكبر في المواجهات القادمة خصوصاً بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي في المباراة الأخيرة».
وأكد القائد أن المنافسات التي شهدها اليوم الأول من البطولة أظهرت القوة الكبيرة التي يتمتع بها المنافسون، حيث يشارك في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين العرب والذين حققوا العديد من البطولات، وبالتالي، أكد أنهم سيحتاجون إلى التركيز الكامل في جميع المباريات المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مباريات مثيرة ومنافسة شديدة بين المنتخبات المشاركة، وسيكون لاعبا المنتخب البحريني إبراهيم القائد وزميله محمد الفحل على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات وتحقيق النجاح في البطولة العربية.
العالي: أتطلع إلى نتيجة إيجابية اليوم
أرجع لاعب منتخبنا الوطني للناشئين للسنوكر عبدالله العالي خسارته في المباراة الأولى أمام اللاعب السعودي زياد قباني إلى عدم التوفيق في الكرات المهمة في الأشواط الثلاثة التي خسرها، وقال العالي «بدأت اللقاء بصورة جيدة وتمكنت من التقدم في النتيجة بشوطين دون مقابل، وهو ما أعطاني الأفضلية في التقدم، إلا أن سوء التوفيق في الأوقات المهمة وبالخصوص في الأشواط الثلاثة الأخيرة كلفني خسارة المباراة التي كنت قريباً فيها من تحقيق الانتصار».
وأوضح العالي «المنافسات لاتزال في أول أيامها، وهو ما يعطيني الدافع والرغبة في تحقيق نتيجة ايجابية خلال الأيام القادمة، وسأتخطى نتائج اليوم الأول وسأبد في التفكير في المباريات القادمة انطلاقاً من مباراة اليوم المهمة».
وأضاف «آمل أن تنعكس التدريبات المكثفة الأخيرة التي خاضها المنتخب بالصورة المطلوبة على أدائه ونتائجه في البطولة، خصوصاً بعد المجهودات الكبيرة التي تم بذلها في التدريبات استعداداً لهذه المشاركة».
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