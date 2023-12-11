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افتتاح البطولة العربية للبليارد والسنوكرانتصارات لـ((السوبر)) والصقر.. وتألق البليارد

12/11/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

افتتحت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ومركز‭ ‬المؤتمرات‭ ‬لاندمارك‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬وحتى‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬البداية‭ ‬بمسابقات‭ ‬الرجال‭ ‬والناشئين‭ ‬للسنوكر‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬وهشام‭ ‬الصقر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الثنائي‭ ‬عبدالله‭ ‬العالي‭ ‬وحسين‭ ‬جهرمي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الناشئين‭.‬

وتألق‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشواره‭ ‬بمنافسات‭ ‬فردي‭ ‬الماسترز‭ ‬للسنوكر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬العراقي‭ ‬فراس‭ ‬كامل‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الطرفين،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬السوبر‭ ‬متأخراً‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬الأشواط‭ ‬بشوطين‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬والخروج‭ ‬بانتصار‭ ‬يؤكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬جهوزيته‭ ‬الكاملة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة،‭ ‬بعد‭ ‬الانجاز‭ ‬الكبير‭ ‬والتاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬تمكن‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬هشام‭ ‬الصقر‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬انتصر‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬العماني‭ ‬أحمد‭ ‬بشير‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحكم‭ ‬في‭ ‬مجرياتها‭ ‬الصقر‭ ‬واستطاع‭ ‬الخروج‭ ‬بانتصار‭ ‬أول‭ ‬يعزز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الناشئين‭ ‬برز‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬جهرمي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استطاع‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالله‭ ‬القباني،‭ ‬وبثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬ليعزز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الناشئين،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬سهيل‭ ‬الزعابي‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬اللاعبين‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الافتتاحي‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬وديع‭ ‬الشامي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

ولم‭ ‬يوفق‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬عبدالله‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬تقدمه‭ ‬بشوطين‭ ‬نظيفين‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬زياد‭ ‬قباني،‭ ‬وتعرض‭ ‬لخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬امتدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وشهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬المثيرة‭ ‬والحماسية‭ ‬التي‭ ‬تفاعلت‭ ‬معها‭ ‬الجماهير‭ ‬الحاضرة‭ ‬والمتابعين،‭ ‬لتؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬عبدالله‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬حميدي‭ ‬الفايز‭.‬


تألق‭ ‬البليارد

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬البليارد‭ ‬لفرق‭ ‬الرجال‭ ‬تألق‭ ‬الثنائي‭ ‬إبراهيم‭ ‬القائد‭ ‬وزميله‭ ‬محمد‭ ‬الفحل‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشاركتهما‭ ‬بالبطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬القائد‭ ‬والفحل‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬بالانتصار‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مباراتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الفريق‭ ‬العماني‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭/‬7‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬تعرض‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حظوظه‭ ‬لاتزال‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

منافسات‭ ‬اليوم

تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الناشئين‭ ‬للسنوكر،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬حسين‭ ‬جهرمي‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬سهيل‭ ‬الزعابي،‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬والعبور‭ ‬للدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬فيما‭ ‬سيواجه‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬عبدالله‭ ‬العالي‭ ‬اختباراً‭ ‬جديداً‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬اللبناني‭ ‬مجد‭ ‬مسيلب‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الرجال‭ ‬سيواصل‭ ‬بطلا‭ ‬العالم‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬وهشام‭ ‬الصقر‭ ‬مشوارهما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬صباح‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬خالد‭ ‬الأسطل،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬الصقر‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬أشرف‭ ‬خرفان،‭ ‬ويواصل‭ ‬الثنائي‭ ‬مشاركتهما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفرق‭ ‬للسنوكر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمواجهة‭ ‬منتظرة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭.‬

الاجتماع الفني وقرعة البطولة

شارك‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬إحسان‭ ‬حاجي‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخب‭ ‬حسين‭ ‬بوبشيت‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬ومراسم‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬انطلاقة‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬المجمّعة‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تحديد‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬والمجموعات‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمنافسات‭ ‬السنوكر‭ ‬والبليارد‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفردي‭ ‬أو‭ ‬الفرق،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭.‬

وجرى‭ ‬الاجتماع‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬حيث‭ ‬اتسم‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬بتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬انجاح‭ ‬البطولة‭ ‬والظهور‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬حجم‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وحرصت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬تعميم‭ ‬اللوائح‭ ‬الخاصة‭ ‬ببطولات‭ ‬السنوكر‭ ‬والبليارد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬لبطولات‭ ‬السنوكر‭ ‬للرجال‭ ‬والناشئين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفرق،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أجريت‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬البليارد‭ ‬للفرق‭.‬

تعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬لاعبون‭ ‬ومنتخبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وتعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬للمنافسة‭ ‬والتبادل‭ ‬الرياضي‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمسؤولين‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬والمنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭ ‬للتنافس‭ ‬والتألق‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البليارد‭ ‬والسنوكر،‭ ‬وتعزز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الوطني‭ ‬والعربي‭.‬

القائد: منافسات قوية في اليوم الأول

أشاد‭ ‬إبراهيم‭ ‬القائد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬للبليارد‭ ‬بأداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشواره‭ ‬بالبطولة‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬عزمهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭. ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬منتخبي‭ ‬عمان‭ ‬والأردن،‭ ‬وقال‭ ‬القائد‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الانتصارات‭ ‬تعد‭ ‬دافعًا‭ ‬قويًا‭ ‬للمنتخب‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬الأدوار‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬المنتخب‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬القادمة‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬أظهرت‭ ‬القوة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬المنافسون،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬والذين‭ ‬حققوا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات،‭ ‬وبالتالي،‭ ‬أكد‭ ‬أنهم‭ ‬سيحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬مباريات‭ ‬مثيرة‭ ‬ومنافسة‭ ‬شديدة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وسيكون‭ ‬لاعبا‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬إبراهيم‭ ‬القائد‭ ‬وزميله‭ ‬محمد‭ ‬الفحل‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭.‬

العالي: أتطلع إلى نتيجة إيجابية اليوم

أرجع‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬للسنوكر‭ ‬عبدالله‭ ‬العالي‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬زياد‭ ‬قباني‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬الكرات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬خسرها،‭ ‬وقال‭ ‬العالي‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬اللقاء‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بشوطين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعطاني‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬التقدم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سوء‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المهمة‭ ‬وبالخصوص‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كلفني‭ ‬خسارة‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬قريباً‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬العالي‭ ‬‮«‬المنافسات‭ ‬لاتزال‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أيامها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعطيني‭ ‬الدافع‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة،‭ ‬وسأتخطى‭ ‬نتائج‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬وسأبد‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تنعكس‭ ‬التدريبات‭ ‬المكثفة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬المنتخب‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬ونتائجه‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬المجهودات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بذلها‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬استعداداً‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‮»‬‭.‬

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