الوحدات يحتفظ بآمال التأهل بالكأس الآسيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبقى الوحدات الأردني على آماله في التأهل إلى نصف نهائي «منطقة الغرب» في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ بانتزاعه تعادلًا متأخرًا 1-1 مع ضيفه الكويت الكويتي أمس الإثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب «عمّان الدولي»، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية بالمسابقة القارية.
وتكفل المدافع الكويتي فهد الهاجري بتسجيل هدف الكويت عند الدقيقة الـ27، قبل أن يحرز المهاجم الأردني بهاء فيصل هدف التعادل للوحدات بالوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدات إلى 10 نقاط، مُحتلًا المركز الثاني على سلم المجموعة، فيما ارتفع رصيد الكويت إلى 7 نقاط، في المركز الثالث.
وسينتظر الوحدات ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من منافسات المجموعتين الأولى والثالثة، لتحديد مصيره في التأهل إلى نصف النهائي. أما الكويت فتأكد توديعه للبطولة من دور المجموعات.
الكهرباء يؤكد صدارته
ولحساب المجموعة الثانية أيضًا أكد الكهرباء العراقي صدارته جدول الترتيب؛ بفوزه 3-0 على ضيفه أهلي حلب السوري.
وانتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف (0-0)، قبل أن يحرز الكهرباء 3 أهداف متتالية بالشوط الثاني، عن طريق أموري فيصل وداوودا ومحمود خليل، عند الدقائق الـ77 والـ79 والـ89، فيما أحرز عبدالله نجار هدف أهلي حلب الوحيد بالدقيقة الـ90+3.
وبذلك رفع الكهرباء رصيده إلى 13 نقطة، مُعززًا صدارته جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أهلي حلب عند نقطتين فقط، قابعًا بالمركز الرابع (الأخير).
يُذكر أن قواعد البطولة تنص على تأهل أبطال مجموعات الغرب الثلاث، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، إلى الدور المقبل.
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