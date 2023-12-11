الوحدات يحتفظ بآمال التأهل بالكأس الآسيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبقى‭ ‬الوحدات‭ ‬الأردني‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬الغرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم؛‭ ‬بانتزاعه‭ ‬تعادلًا‭ ‬متأخرًا‭ ‬1-1‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬عمّان‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ (‬الأخيرة‭) ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية‭.‬

وتكفل‭ ‬المدافع‭ ‬الكويتي‭ ‬فهد‭ ‬الهاجري‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الكويت‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬الـ27،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬المهاجم‭ ‬الأردني‭ ‬بهاء‭ ‬فيصل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬للوحدات‭ ‬بالوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

بهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الوحدات‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬مُحتلًا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬المجموعة،‭ ‬فيما‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وسينتظر‭ ‬الوحدات‭ ‬ما‭ ‬ستسفر‭ ‬عنه‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثالثة،‭ ‬لتحديد‭ ‬مصيره‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬أما‭ ‬الكويت‭ ‬فتأكد‭ ‬توديعه‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

الكهرباء‭ ‬يؤكد‭ ‬صدارته

ولحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬أيضًا‭ ‬أكد‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقي‭ ‬صدارته‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب؛‭ ‬بفوزه‭ ‬3‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أهلي‭ ‬حلب‭ ‬السوري‭.‬

وانتهى‭ ‬شوط‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ (‬0-0‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬الكهرباء‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬متتالية‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أموري‭ ‬فيصل‭ ‬وداوودا‭ ‬ومحمود‭ ‬خليل،‭ ‬عند‭ ‬الدقائق‭ ‬الـ77‭ ‬والـ79‭ ‬والـ89،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬عبدالله‭ ‬نجار‭ ‬هدف‭ ‬أهلي‭ ‬حلب‭ ‬الوحيد‭ ‬بالدقيقة‭ ‬الـ90‭+‬3‭.‬

وبذلك‭ ‬رفع‭ ‬الكهرباء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬مُعززًا‭ ‬صدارته‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أهلي‭ ‬حلب‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط،‭ ‬قابعًا‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ (‬الأخير‭).‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬قواعد‭ ‬البطولة‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تأهل‭ ‬أبطال‭ ‬مجموعات‭ ‬الغرب‭ ‬الثلاث،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث،‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬