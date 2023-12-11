الهلال والنصر إلى نصف نهائي الكأس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهل‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اثر‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬3‭- ‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الامير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة‭.‬

سجل‭ ‬للهلال‭ ‬البرازيلي‭ ‬ميشايل‭ ‬ديلغادو‭ (‬45+2‭)‬،‭ ‬والصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ (‬51‭)‬،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬دي‭ ‬اوليفيرا‭ (‬84‭).‬

جاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬هلاليا‭ ‬مع‭ ‬هجمات‭ ‬خجولة‭ ‬للتعاون‭ ‬وارسل‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬كرة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المرمى‭ ‬انقذها‭ ‬البرازيلي‭ ‬مايلسون‭ ‬تينوريو‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬2‭).‬

ومن‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬وصلت‭ ‬للغامبي‭ ‬موسى‭ ‬بارو‭ ‬انفرد‭ ‬بالمغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬الذي‭ ‬امسك‭ ‬بالكرة‭ (‬16‭)‬،‭ ‬وسدد‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬طار‭ ‬لها‭ ‬البرازيلي‭ ‬مايلسون‭ ‬تينوريو‭ ‬وأبعدها‭ ‬لركنية‭ (‬45+1‭)‬،‭ ‬ومنها‭ ‬وصلت‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬البرازيلي‭ ‬ميشايل‭ ‬ديلغادو‭ ‬فسددها‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ ‬رغم‭ ‬تدخل‭ ‬الحارس‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬واصل‭ ‬الهلال‭ ‬ضغطه‭ ‬ومن‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬ارسلها‭ ‬الصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مواطنه‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬أسكنها‭ ‬الاخير‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬التعاون‭ ‬هدفا‭ ‬ثانيا‭ ‬للهلال‭ (‬51‭).‬

لم‭ ‬يكتف‭ ‬الهلال‭ ‬بالهدفين‭ ‬ومرر‭ ‬ديلغادو‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬مواطنه‭ ‬مالكوم‭ ‬دي‭ ‬اوليفيرا‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مراقبة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬مايلسون‭ ‬تينوريو‭ ‬هدفا‭ ‬ثالثا‭ ‬للهلال‭ (‬84‭).‬

ولحق‭ ‬النصر‭ ‬بغريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الهلال‭ ‬الى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬5‭-‬2‭.‬

وكان‭ ‬الخليج‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬ايضا،‭ ‬فيما‭ ‬تأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬الفيصلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركة‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

سجل‭ ‬خماسية‭ ‬النصر،‭ ‬العاجي‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ (‬17‭) ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ (‬28‭) ‬وعبدالرحمن‭ ‬غريب‭ (‬45+4‭) ‬والبرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ (‬74‭) ‬ومحمد‭ ‬مران‭ (‬90+6‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدفي‭ ‬الشباب،‭ ‬البرازيلي‭ ‬كارلوس‭ ‬جونيور‭ (‬24‭) ‬وهتان‭ ‬باهبري‭

(‬90+1‭).‬

ورغم‭ ‬البداية‭ ‬الحذرة،‭ ‬كان‭ ‬النصر‭ ‬صاحب‭ ‬المبادرة‭ ‬الهجومية‭ ‬عندما‭ ‬صوب‭ ‬رونالدو‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬وتصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬الكوري‭ ‬كيم‭ ‬سيونغ‭ (‬13‭).‬

وتحصل‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬نفذها‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو‭ ‬لكنه‭ ‬اطاح‭ ‬بالكرة‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬15‭).‬

ومن‭ ‬هجمة‭ ‬منسقة‭ ‬نجح‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬مانيه‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬صوبها‭ ‬قوية‭ ‬وتصدى‭ ‬لها‭ ‬سيونغ‭ ‬لتعود‭ ‬وتجد‭ ‬فوفانا‭ ‬الذي‭ ‬أعادها‭ ‬قوية‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬17‭).‬

ومن‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬أدرك‭ ‬الشباب‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬انبرى‭ ‬البرازيلي‭ ‬كارلوس‭ ‬جونيور‭ ‬ولعبها‭ ‬برأسه‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬24‭).‬

ومن‭ ‬هجمة‭ ‬سريعة‭ ‬أضاف‭ ‬النصر‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬انطلق‭ ‬مانيه‭ ‬بكرة‭ ‬مررها‭ ‬للبرتغالي‭ ‬اوتافيو‭ ‬الذي‭ ‬اعادها‭ ‬إليه‭ ‬ليضعها‭ ‬بكل‭ ‬هدوء‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬28‭).‬

وفوت‭ ‬النصر‭ ‬فرصة‭ ‬محققة‭ ‬عندما‭ ‬كسر‭ ‬مانيه‭ ‬مصيدة‭ ‬التسلل‭ ‬وواجه‭ ‬المرمى‭ ‬لكنه‭ ‬تعثر‭ ‬لتصل‭ ‬الكرة‭ ‬سهلة‭ ‬للحارس‭ ‬سيونغ‭ (‬36‭).‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أضاف‭ ‬النصر‭ ‬هدفاً‭ ‬ثالثاً‭ ‬عندما‭ ‬تابع‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غريب‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬ولعبها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭.‬

ونشط‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لكن‭ ‬هجماته‭ ‬بلا‭ ‬خطورة،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تعميق‭ ‬الفارق‭ ‬عندما‭ ‬تبادل‭ ‬رونالدو‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬اوتافيو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينفرد‭ ‬بالمرمى‭ ‬ويضعها‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬سيونغ‭ (‬74‭). ‬

وبعد‭ ‬الهدف‭ ‬أجرى‭ ‬النصر‭ ‬عدة‭ ‬تغييرات‭ ‬بهدف‭ ‬إراحة‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية،‭ ‬ليستمر‭ ‬اللعب‭ ‬سجالاً‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬الذي‭ ‬استثمر‭ ‬خلاله‭ ‬الشباب‭ ‬فرصة‭ ‬وسجل‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬بواسطة‭ ‬البديل‭ ‬هتان‭ ‬باهبري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬النصر‭ ‬بهدف‭ ‬خامس‭ ‬سجله‭ ‬محمد‭ ‬مران‭.‬