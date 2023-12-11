الهلال والنصر إلى نصف نهائي الكأس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): تأهل الهلال حامل اللقب الى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس السعودية في كرة القدم اثر فوزه على التعاون 3- صفر أمس الاثنين على ملعب مدينة الامير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة.
سجل للهلال البرازيلي ميشايل ديلغادو (45+2)، والصربي الكسندر ميتروفيتش (51)، والبرازيلي مالكوم دي اوليفيرا (84).
جاء الشوط الأول هلاليا مع هجمات خجولة للتعاون وارسل سالم الدوسري كرة في مواجهة المرمى انقذها البرازيلي مايلسون تينوريو الى ركنية (2).
ومن هجمة مرتدة وصلت للغامبي موسى بارو انفرد بالمغربي ياسين بونو الذي امسك بالكرة (16)، وسدد سالم الدوسري كرة قوية طار لها البرازيلي مايلسون تينوريو وأبعدها لركنية (45+1)، ومنها وصلت الكرة الى البرازيلي ميشايل ديلغادو فسددها داخل الشباك رغم تدخل الحارس.
وفي الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه ومن كرة عرضية ارسلها الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش على رأس مواطنه الكسندر ميتروفيتش أسكنها الاخير قوية في مرمى التعاون هدفا ثانيا للهلال (51).
لم يكتف الهلال بالهدفين ومرر ديلغادو كرة عرضية وصلت الى مواطنه مالكوم دي اوليفيرا الذي سددها من دون مراقبة على يمين مايلسون تينوريو هدفا ثالثا للهلال (84).
ولحق النصر بغريمه التقليدي الهلال الى المربع الذهبي بفوزه الكبير على الشباب 5-2.
وكان الخليج بلغ هذا الدور ايضا، فيما تأجلت مباراة الفيصلي والاتحاد إلى 19 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية التي تقام منافساتها في جدة.
سجل خماسية النصر، العاجي سيكو فوفانا (17) والسنغالي ساديو مانيه (28) وعبدالرحمن غريب (45+4) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (74) ومحمد مران (90+6) فيما سجل هدفي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور (24) وهتان باهبري
(90+1).
ورغم البداية الحذرة، كان النصر صاحب المبادرة الهجومية عندما صوب رونالدو كرة قوية من ركلة حرة مباشرة وتصدى لها الحارس الكوري كيم سيونغ (13).
وتحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها البلجيكي يانيك كاراسكو لكنه اطاح بالكرة فوق العارضة (15).
ومن هجمة منسقة نجح النصر في التسجيل عندما تلقى مانيه كرة داخل منطقة الجزاء صوبها قوية وتصدى لها سيونغ لتعود وتجد فوفانا الذي أعادها قوية داخل المرمى (17).
ومن ركلة ركنية أدرك الشباب التعادل عندما انبرى البرازيلي كارلوس جونيور ولعبها برأسه داخل المرمى (24).
ومن هجمة سريعة أضاف النصر هدفه الثاني عندما انطلق مانيه بكرة مررها للبرتغالي اوتافيو الذي اعادها إليه ليضعها بكل هدوء داخل المرمى (28).
وفوت النصر فرصة محققة عندما كسر مانيه مصيدة التسلل وواجه المرمى لكنه تعثر لتصل الكرة سهلة للحارس سيونغ (36).
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف النصر هدفاً ثالثاً عندما تابع عبدالرحمن غريب كرة عرضية ولعبها داخل المرمى.
ونشط الشباب مع بداية الشوط الثاني لكن هجماته بلا خطورة، على عكس النصر الذي تمكن من تعميق الفارق عندما تبادل رونالدو الكرة مع مواطنه اوتافيو قبل أن ينفرد بالمرمى ويضعها قوية على يسار سيونغ (74).
وبعد الهدف أجرى النصر عدة تغييرات بهدف إراحة بعض العناصر الأساسية، ليستمر اللعب سجالاً حتى الوقت المحتسب بدل الضائع الذي استثمر خلاله الشباب فرصة وسجل هدفه الثاني بواسطة البديل هتان باهبري، قبل أن يرد النصر بهدف خامس سجله محمد مران.
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