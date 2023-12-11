مستقبل تن هاغ ويونايتد على المحك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭)

- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬مستقبل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬معلقا‭ ‬بخيط‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬سيضع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوطات‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

أصرّ‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬تشلسي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يعيش‭ ‬أزمة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬آماله‭ ‬بقدرة‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬نقطة‭ ‬تحوّل،‭ ‬لم‭ ‬تدم‭ ‬طويلاً‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬هزيمة‭ ‬موجعة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬0‭-‬3‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استحقاقه‭ ‬الاوروبي‭ ‬المصيري‭. ‬ويحتل‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬دخوله‭ ‬بأزمة‭ ‬ثقة،‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الـ«بريمرليغ‮»‬‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬هزيمته‭ ‬السابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة،‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بامكان‭ ‬يونايتد‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬بفرق‭ ‬الصدارة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الاربعة‭ ‬الاولى‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬باتت‭ ‬أمرا‭ ‬ملحاً‭. ‬ولا‭ ‬يملك‭ ‬يونايتد،‭ ‬متذيل‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وتعادل‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬قدره‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬اذ‭ ‬عليه‭ ‬بداية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬وانتظار‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬وضيفه‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬تعادلهما‭ ‬سيمنحه‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭.‬

وينعكس‭ ‬تخبط‭ ‬يونايتد‭ ‬داخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬مع‭ ‬ضعف‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدفاعي‭ ‬حيث‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬اوروبية،‭ ‬بمعدل‭ ‬2‭.‬8‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فقد‭ ‬نجاعته‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬اذ‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬سوى‭ ‬18‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭.‬

قال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬احتفال‭ ‬بورنموث‭ ‬بفوزه‭ ‬الاول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فعلا‭ ‬غير‭ ‬منسجمين‭. ‬لدينا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬لكن‭ ‬عليك‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬





تراجع‭ ‬مشتوى‭ ‬راشفورد‭ ‬

ويعاني‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬الفتاك‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬أي‭ ‬مهاجم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التراجع‭ ‬مهاجمه‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬الغائب‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كليّ‭ ‬عن‭ ‬التهديف،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬سجل‭ ‬30‭ ‬هدفا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬غلة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬طريق‭ ‬الشباك‭ ‬سوى‭ ‬مرتين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬للأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬استنفد‭ ‬صبر‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬وبورنموث،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬به‭ ‬اساسياً‭ ‬أمام‭ ‬عملاق‭ ‬بافاريا‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬الحلول‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬قدّم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬غارناتشو‭ ‬ومضات‭ ‬من‭ ‬التألق،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اداءه‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجناح‭ ‬يبلغ‭ ‬19‭ ‬عاما‭.‬

ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬يونايتد،‭ ‬صيام‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬الذي‭ ‬جلبه‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬بقيمة‭ ‬108‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يهز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬25‭ ‬مباراة‭.‬

وتعتبر‭ ‬صفقة‭ ‬أنتوني‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الإخفاقات‭ ‬الباهظة‭ ‬الثمن‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تراجع‭ ‬يونايتد‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬المدرب‭ ‬الأسطوري‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغوسون‭ ‬اعتزال‭ ‬التدريب‭.‬

حملت‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬الرقم‭ ‬35‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬رحيل‭ ‬فيرغوسون‭. ‬وفي‭ ‬نظرة‭ ‬سريعة‭ ‬إلى‭ ‬الأرقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمدرب‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬سقط‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬في‭ ‬بريميرليغ‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬مباراة‭ ‬فقط‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بايرن‭ ‬ضمن‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬متصدرا‭ ‬للمجموعة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬اثبات‭ ‬أن‭ ‬خسارته‭ ‬المذلة‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السبت،‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬كبوة‭ ‬جواد‭.‬

ويدرك‭ ‬يونايتد‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬تعود‭ ‬آخر‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬

رأى‭ ‬قائد‭ ‬يونايتد‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬انه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يقوم‭ ‬بعمله‮»‬‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬كوبنهاغن‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية،‭ ‬اذ‭ ‬علينا‭ ‬الفوز‭ ‬وانتظار‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بعملنا‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬وندرك‭ ‬جيدا‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‮»‬‭.‬



