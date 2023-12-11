مانشستر يونايتد وسان جيرمان يواجهان خطر الإقصاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيقوسيا - (أ ف ب): يواجه مانشستر يونايتد الانجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي خطر الإقصاء من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يخوضان الجولة السادسة الاخيرة المقررة الثلاثاء والأربعاء أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين تواليا.
يدخل مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان الجولة الأخيرة في منافسة ثلاثية على البطاقة الثانية في مجموعتيهما، وإذا كان مصير النادي الباريسي، وصيف بطل نسخة 2020، بين يديه لكون الفوز يمنحه بطاقة العبور الى ثمن النهائي، فإن «الشياطين الحمر» المتوجين باللقب ثلاث مرات يحتاجون إلى معجزة لان الانتصار على ملعب «مسرح الأحلام» قد لا يكون كافياً بالنسبة لهم.
«ليس هناك هوية»
يلعب مانشستر يونايتد، صاحب المركز الاخير في المجموعة الأولى، مع غريمه بايرن ميونيخ متصدرها وصاحب بطاقتها الاولى الثلاثاء، فيما يحل باريس سان جرمان، ثاني مجموعة «الموت» السادسة، ضيفا على بوروسيا دوتموند متصدرها وصاحب بطاقتها الاولى أيضا.
يملك الفريق الانجليزي أربع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف منافسيه على البطاقة الثانية كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي اللذين يلتقيان في قمة نارية في العاصمة الدنماركية.
وسيكون يونايتد، صاحب أفضل خط هجوم في المجموعة برصيد 12 هدفا مقابل أسوأ خط دفاع (استقبلت شباكه 14 هدفا)، مطالبا بالفوز شرط تعثر كوبنهاغن وغلطة سراي لضمان المركز الثاني وتأهله الى ثمن النهائي، في حين أن فوز أحد الأخيرين سيمنحه المركز الثالث واستكمال مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
ولن تكون مهمة يونايتد سهلة وخصوصا أنه سيستقبل فريقا جريحا مني بخسارة مذلة أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5 في الدوري السبت، وبالتالي سيكشر عن أنيابه أمام الشياطين الحمر لمصالحة جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات، علما أن البافاري لم يهزم لمدة ست سنوات في دور المجموعات.
بدوره مني يونايتد بخسارة مذلة على ملعبه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة السبت في الدوري.
وتميل كفة المواجهات المباشرة لصالح النادي البافاري الذي خرج فائزا خمس مرات في المباريات العشر الاخيرة، فيما انتصر الشياطين الحمر مرتين فقط، أبرزها نهائي نسخة 1999 (2-1) في برشلونة.
وانتقد نجم يونايتد السابق مايكل أوين الفريق، قائلا: «لا توجد هوية في هذا الفريق. لا أعرف ما الذي يحاولون القيام به: فريق هجمات مرتدة، فريق استحواذ؟ ليس لدي أي فكرة عنهم».
في المقابل، قال مدربه الهولندي إريك تن هاغ: «كفريق، نحن لسنا جيدين بما فيه الكفاية لنكون منتظمين في تحقيق النتائج الجيدة. علينا أن نعمل بشكل جماعي لتحسين ذلك».
مصير سان جرمان بيده
في المقابل، سيكون فوز سان جرمان، صاحب سبع نقاط، على دورتموند بطاقة عبوره الى ثمن النهائي بغضّ النظر عن نتيجة مباراة نيوكاسل وميلان (5 نقاط لكل منهما).
وتأهل 12 ناديا حتى الآن هي بايرن ميونيخ (المجموعة الاولى) وأرسنال الانجليزي وأيندهوفن الهولندي (الثانية) وريال مدريد الاسباني (الثالثة) وريال سوسييداد الاسباني وإنتر ميلان الإيطالي (الرابعة) وأتلتيكو مدريد الاسباني ولاتسيو الايطالي (الخامسة) وبوروسيا دورتموند (السادسة) ومانشستر سيتي الانجليزي ولايبزيغ الالماني (السابعة) وبرشلونة الاسباني (الثامنة). وتبقى أربع بطاقات هي، فضلا عن المنافسة الثلاثية على تذكرتي المجموعتين الاولى والسادسة، بطاقتا المجموعتين الثالثة والثامنة.
ويبدو نابولي الايطالي أقرب الى اللحاق بريال مدريد عندما يستقبل سبورتينغ براغا البرتغالي حيث يكفيه التعادل.
في المجموعة الثامنة، يلتقي بورتو البرتغالي مع ضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني في قمة لحسم البطاقة الثانية للمجموعة الثامنة.
ويملك الفريقان تسع نقاط ويكفي الفريق البرتغالي التعادل، فيما يحتاج شاختار الى الفوز.
حسم الصدارة
وتتجه الانظار الى ملعب سان سيرو في ميلانو حيث يلتقي إنتر وصيف بطل النسخة الاخيرة مع ضيفه ريال سوسييداد في قمة حسم صدارة المجموعة الرابعة.
وضمن الفريقان تأهلهما لثمن النهائي من دون اي خسارة مع جمعهما 11 نقطة، وهما تعادلا 1-1 في الجولة الاولى.
ويحتاج إنتر الى الفوز لانتزاع الصدارة وتفادي مواجهة فرق من العيار الثقيل في ثمن النهائي، فيما يكفي سوسييداد التعادل للبقاء في ريادة المجموعة.
وفي المجموعة ذاتها، يلتقي سالزبورغ النمساوي (4 نقاط) مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، بطل المسابقة مرتين، في قمة على المركز الثالث لمواصلة المشوار في مسابقة الدوري الاوروبي.
ويكفي بطل النمسا التعادل، فيما يجد بطل البرتغال، صاحب نقطة واحدة، نفسه مضطرا الى الفوز كي يتفادى الخروج خالي الوفاض.
ويتنافس أتلتيكو مدريد (11 نقطة) مع لاتسيو (10 نقاط) على صدارة المجموعة الخامسة، فيما يلتقي سلتيك الاسكتلندي (نقطة واحدة) مع فينورد الهولندي (6 نقاط) في مباراة هامشية.
ويحتاج برشلونة الى التعادل أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي لضمان صدارة المجموعة الثامنة.
وفي مباريات هامشية، يلعب النجم الأحمر بلغراد الصربي مع مانشستر سيتي، ولايبزيغ مع يونغ بويز السويسري (المجموعة السابعة)، وأيندهوفن مع أرسنال (الثانية).
ويلعب لنس الفرنسي (5 نقاط) مع إشبيلية الإسباني (نقطتان) في صراع على المركز الثالث للمجموعة الثانية.
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