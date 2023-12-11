مانشستر يونايتد وسان جيرمان يواجهان خطر الإقصاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيقوسيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬خطر‭ ‬الإقصاء‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يخوضان‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬المقررة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألمانيين‭ ‬تواليا‭.‬

يدخل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬ثلاثية‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مجموعتيهما،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬مصير‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬نسخة‭ ‬2020،‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬لكون‭ ‬الفوز‭ ‬يمنحه‭ ‬بطاقة‭ ‬العبور‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬المتوجين‭ ‬باللقب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬معجزة‭ ‬لان‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬مسرح‭ ‬الأحلام‮»‬‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬كافياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭.‬





‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬هوية‮»‬‭ ‬

يلعب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬متصدرها‭ ‬وصاحب‭ ‬بطاقتها‭ ‬الاولى‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬ثاني‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الموت‮»‬‭ ‬السادسة،‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دوتموند‭ ‬متصدرها‭ ‬وصاحب‭ ‬بطاقتها‭ ‬الاولى‭ ‬أيضا‭.‬

يملك‭ ‬الفريق‭ ‬الانجليزي‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬منافسيه‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الدنماركية‭.‬

وسيكون‭ ‬يونايتد،‭ ‬صاحب‭ ‬أفضل‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬مقابل‭ ‬أسوأ‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ (‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬14‭ ‬هدفا‭)‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬بالفوز‭ ‬شرط‭ ‬تعثر‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬وغلطة‭ ‬سراي‭ ‬لضمان‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وتأهله‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬أحد‭ ‬الأخيرين‭ ‬سيمنحه‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬واستكمال‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬يونايتد‭ ‬سهلة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنه‭ ‬سيستقبل‭ ‬فريقا‭ ‬جريحا‭ ‬مني‭ ‬بخسارة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السبت،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيكشر‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬أمام‭ ‬الشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬لمصالحة‭ ‬جماهيره‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬البافاري‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬لمدة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

بدوره‭ ‬مني‭ ‬يونايتد‭ ‬بخسارة‭ ‬مذلة‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وتميل‭ ‬كفة‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬لصالح‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬فائزا‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬العشر‭ ‬الاخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬انتصر‭ ‬الشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬مرتين‭ ‬فقط،‭ ‬أبرزها‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬1999‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬برشلونة‭.‬

وانتقد‭ ‬نجم‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬أوين‭ ‬الفريق،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬هوية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يحاولون‭ ‬القيام‭ ‬به‭: ‬فريق‭ ‬هجمات‭ ‬مرتدة،‭ ‬فريق‭ ‬استحواذ؟‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬فكرة‭ ‬عنهم‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭: ‬‮«‬كفريق،‭ ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬جيدين‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬لنكون‭ ‬منتظمين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬لتحسين‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

مصير‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بيده

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيكون‭ ‬فوز‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬صاحب‭ ‬سبع‭ ‬نقاط،‭ ‬على‭ ‬دورتموند‭ ‬بطاقة‭ ‬عبوره‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬وميلان‭ (‬5‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭).‬

وتأهل‭ ‬12‭ ‬ناديا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ (‬المجموعة‭ ‬الاولى‭) ‬وأرسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬وأيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ (‬الثانية‭) ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ (‬الثالثة‭) ‬وريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الاسباني‭ ‬وإنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ (‬الرابعة‭) ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬ولاتسيو‭ ‬الايطالي‭ (‬الخامسة‭) ‬وبوروسيا‭ ‬دورتموند‭ (‬السادسة‭) ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬الالماني‭ (‬السابعة‭) ‬وبرشلونة‭ ‬الاسباني‭ (‬الثامنة‭). ‬وتبقى‭ ‬أربع‭ ‬بطاقات‭ ‬هي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭ ‬الثلاثية‭ ‬على‭ ‬تذكرتي‭ ‬المجموعتين‭ ‬الاولى‭ ‬والسادسة،‭ ‬بطاقتا‭ ‬المجموعتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والثامنة‭.‬

ويبدو‭ ‬نابولي‭ ‬الايطالي‭ ‬أقرب‭ ‬الى‭ ‬اللحاق‭ ‬بريال‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬سبورتينغ‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬حيث‭ ‬يكفيه‭ ‬التعادل‭.‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة،‭ ‬يلتقي‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الاوكراني‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬لحسم‭ ‬البطاقة‭ ‬الثانية‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬

ويملك‭ ‬الفريقان‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬ويكفي‭ ‬الفريق‭ ‬البرتغالي‭ ‬التعادل،‭ ‬فيما‭ ‬يحتاج‭ ‬شاختار‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭.‬

حسم‭ ‬الصدارة‭ ‬

وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬إنتر‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬حسم‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وضمن‭ ‬الفريقان‭ ‬تأهلهما‭ ‬لثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬خسارة‭ ‬مع‭ ‬جمعهما‭ ‬11‭ ‬نقطة،‭ ‬وهما‭ ‬تعادلا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭.‬

ويحتاج‭ ‬إنتر‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬لانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬وتفادي‭ ‬مواجهة‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يكفي‭ ‬سوسييداد‭ ‬التعادل‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬المجموعة‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬يلتقي‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمساوي‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة‭ ‬مرتين،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشوار‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الاوروبي‭.‬

ويكفي‭ ‬بطل‭ ‬النمسا‭ ‬التعادل،‭ ‬فيما‭ ‬يجد‭ ‬بطل‭ ‬البرتغال،‭ ‬صاحب‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬نفسه‭ ‬مضطرا‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬كي‭ ‬يتفادى‭ ‬الخروج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬

ويتنافس‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ (‬11‭ ‬نقطة‭) ‬مع‭ ‬لاتسيو‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭) ‬مع‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ (‬6‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬هامشية‭.‬

ويحتاج‭ ‬برشلونة‭ ‬الى‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬أنتويرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬لضمان‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬هامشية،‭ ‬يلعب‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬بلغراد‭ ‬الصربي‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬مع‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ (‬المجموعة‭ ‬السابعة‭)‬،‭ ‬وأيندهوفن‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ (‬الثانية‭).‬

ويلعب‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ (‬5‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭ (‬نقطتان‭) ‬في‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭.‬











