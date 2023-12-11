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استقدام مستثمرين خارجيين للدوري الألماني

12/11/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬الـ36‭ ‬ناديا‭ ‬الناشطة‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للسماح‭ ‬لأندية‭ ‬البوندسليجا‭ ‬والدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬باستقدام‭ ‬مستثمرين‭ ‬خارجيين‭.‬

وحصل‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬أغلبية‭ ‬الثلثين‭ ‬اللازمة‭ ‬لإقراره،‭ ‬بتصويت‭ ‬24‭ ‬ناديا‭ ‬لصالحه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للرابطة‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬في‭ ‬فرانكفورت‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

بهذه‭ ‬الموافقة،‭ ‬يمكن‭ ‬للرابطة‭ ‬الآن‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬ملموسة‭ ‬مع‭ ‬شريك‭ ‬تسويق‭ ‬استراتيجي‭ ‬يدفع‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬1 ‭,‬ 08‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬مقابل‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬عوائد‭ ‬البث‭ ‬التليفزيوني،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬لتقوية‭ ‬النماذج‭ ‬التجارية‭ ‬للرابطة‭ ‬والتسويق‭ ‬الخارجي،‭ ‬حيث‭ ‬يبتعد‭ ‬بوندسليجا‭ ‬عن‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬خطة‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الثلثين‭.‬

وانتقدت‭ ‬جماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬هذا‭ ‬المقترح،‭ ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬مستثمر‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يشوه‭ ‬المنافسة‭.‬

وقال‭ ‬يوست‭ ‬بيتر‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الجماهير‭ ‬‮«‬أونزريه‭ ‬كورفه‮»‬‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭): ‬‮«‬وفقا‭ ‬للحسابات‭ ‬الحالية،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬يقوي‭ ‬الثلث‭ ‬العلوي‭ ‬في‭ ‬الدوريات‭ ‬التابعة‭ ‬للرابطة،‭ ‬بينما‭ ‬يمكن‭ ‬لثلثي‭ ‬الأندية‭ ‬توقع‭ ‬تحسينات‭ ‬محدودة‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أعربت‭ ‬عدة‭ ‬مجموعات‭ ‬للجماهير‭ ‬عن‭ ‬معارضتها‭ ‬لفكرة‭ ‬إدخال‭ ‬مستثمرين‭ ‬خارجيين‭. ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬رفعت‭ ‬جماهير‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬وبوروسيا‭ ‬مونشنجلادباخ‭ ‬لافتات‭ ‬تحمل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬لإدخال‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭.‬

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