استقدام مستثمرين خارجيين للدوري الألماني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت - (د ب أ): علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ممثلي الـ36 ناديا الناشطة بدوري الدرجتين الأولى والثانية وافقت على خطط رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، للسماح لأندية البوندسليجا والدرجة الثانية باستقدام مستثمرين خارجيين.
وحصل الاقتراح على موافقة أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، بتصويت 24 ناديا لصالحه، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي انعقد في فرانكفورت أمس الإثنين.
بهذه الموافقة، يمكن للرابطة الآن الدخول في مفاوضات ملموسة مع شريك تسويق استراتيجي يدفع مليار يورو (1 , 08 مليار دولار) مقابل نسبة من عوائد البث التليفزيوني، حيث سيتم الاستفادة من هذه الأموال لتقوية النماذج التجارية للرابطة والتسويق الخارجي، حيث يبتعد بوندسليجا عن الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير في هذا المجال.
وكان قد تم رفض خطة مشابهة في مايو الماضي، بعد الفشل في الحصول على موافقة الثلثين.
وانتقدت جماهير كرة القدم بشكل واسع هذا المقترح، وذكرت أن دخول مستثمر من شأنه أن يشوه المنافسة.
وقال يوست بيتر رئيس رابطة الجماهير «أونزريه كورفه» لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «وفقا للحسابات الحالية، فإن هذا النموذج يقوي الثلث العلوي في الدوريات التابعة للرابطة، بينما يمكن لثلثي الأندية توقع تحسينات محدودة».
وخلال المباريات التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع، أعربت عدة مجموعات للجماهير عن معارضتها لفكرة إدخال مستثمرين خارجيين. وعلى سبيل المثال، رفعت جماهير يونيون برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ لافتات تحمل عبارة «لا لإدخال المستثمرين في رابطة الدوري الألماني» خلال المباراة التي جمعت الفريقين.
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