بطولة اليونان خلف أبواب موصدة بسبب عنف المشجعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أثينا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليونانية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وجاء‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وقعت‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬أثينا‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬شرطي‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بافلوس‭ ‬ماريناكيس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬اليونانية‭ (‬لكرة‭ ‬القدم‭) ‬ستقام‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬موصدة‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬المقبلين،‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬على‭ ‬أساس‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمباريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفرق‭ ‬اليونانية‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬أيضاً‭ ‬وضع‭ ‬كاميرات‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬وأنظمة‭ ‬دخول‭ ‬إلكترونية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬هويات‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الملاعب،‭ ‬وفقاً‭ ‬للحكومة‭.‬

وقال‭ ‬ماريناكيس‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬أعوام‭ ‬عديدة،‭ ‬ارتكب‭ ‬مجرمون‭ ‬يتظاهرون‭ ‬بأنهم‭ ‬مشجعون‭ ‬جرائم‭ ‬خطيرة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابات‭ ‬خطيرة‭ ‬وحالات‭ ‬قتل‮»‬‭.‬

والخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬أصيب‭ ‬شرطي‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباراة‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بين‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬وباناثينايكوس‭.‬

وأصيب‭ ‬الشرطي‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬فخذه‭ ‬ونُقِل‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬نزيف،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬حرجة‮»‬‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭.‬

وأوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شخص،‭ ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬معظمهم‭ ‬السبت‭. ‬وبقي‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬موقوفاً‭ ‬بتهمة‭ ‬إلقاء‭ ‬شعلة‭ ‬استغاثة‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬الشرطي‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة،‭ ‬وسيمثل‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‮»‬‭.‬

وتعاني‭ ‬الرياضة‭ ‬اليونانية‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬الشغب،‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وفي‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬تصبح‭ ‬المدرجات‭ ‬مسرحاً‭ ‬لتنفيس‭ ‬الغضب‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬الأندية‭ ‬المتنافسة‭. ‬وأعلن‭ ‬حكام‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اعتزامهم‭ ‬تنفيذ‭ ‬إضراب‭ ‬‮«‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تفتتح‭ ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬الأوضاع‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬الجسدية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬قُتل‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالونيكي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مشجعين‭ ‬مشاغبين‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭.‬

وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬قُتِلَ‭ ‬مشجعٌ‭ ‬طعناً‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬أثينا‭ ‬خلال‭ ‬شجار‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬وضيفه‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الثالث‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وبسبب‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبة‭ ‬القصوى‭ ‬لجرائم‭ ‬عنف‭ ‬المشجعين‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭.‬