Tuesday, 12 December 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة اليونان خلف أبواب موصدة بسبب عنف المشجعين

12/11/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أثينا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليونانية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وجاء‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وقعت‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬أثينا‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬شرطي‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بافلوس‭ ‬ماريناكيس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬اليونانية‭ (‬لكرة‭ ‬القدم‭) ‬ستقام‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬موصدة‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬المقبلين،‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬على‭ ‬أساس‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمباريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفرق‭ ‬اليونانية‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬أيضاً‭ ‬وضع‭ ‬كاميرات‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬وأنظمة‭ ‬دخول‭ ‬إلكترونية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬هويات‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الملاعب،‭ ‬وفقاً‭ ‬للحكومة‭.‬

وقال‭ ‬ماريناكيس‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬أعوام‭ ‬عديدة،‭ ‬ارتكب‭ ‬مجرمون‭ ‬يتظاهرون‭ ‬بأنهم‭ ‬مشجعون‭ ‬جرائم‭ ‬خطيرة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابات‭ ‬خطيرة‭ ‬وحالات‭ ‬قتل‮»‬‭.‬

والخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬أصيب‭ ‬شرطي‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباراة‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بين‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬وباناثينايكوس‭.‬

وأصيب‭ ‬الشرطي‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬فخذه‭ ‬ونُقِل‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬نزيف،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬حرجة‮»‬‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭.‬

وأوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شخص،‭ ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬معظمهم‭ ‬السبت‭. ‬وبقي‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬موقوفاً‭ ‬بتهمة‭ ‬إلقاء‭ ‬شعلة‭ ‬استغاثة‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬إصابة‭ ‬الشرطي‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة،‭ ‬وسيمثل‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‮»‬‭.‬

وتعاني‭ ‬الرياضة‭ ‬اليونانية‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬آفة‭ ‬الشغب،‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬وفي‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية،‭ ‬تصبح‭ ‬المدرجات‭ ‬مسرحاً‭ ‬لتنفيس‭ ‬الغضب‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬الأندية‭ ‬المتنافسة‭. ‬وأعلن‭ ‬حكام‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اعتزامهم‭ ‬تنفيذ‭ ‬إضراب‭ ‬‮«‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تفتتح‭ ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬الأوضاع‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬الجسدية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬قُتل‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالونيكي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مشجعين‭ ‬مشاغبين‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس‭.‬

وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬قُتِلَ‭ ‬مشجعٌ‭ ‬طعناً‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬أثينا‭ ‬خلال‭ ‬شجار‭ ‬بين‭ ‬مشجعي‭ ‬أيك‭ ‬أثينا‭ ‬وضيفه‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الثالث‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وبسبب‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبة‭ ‬القصوى‭ ‬لجرائم‭ ‬عنف‭ ‬المشجعين‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭.‬

MENAFN11122023000055011008ID1107574821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث