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نجل ليبرون جيمس يستأنف اللعب بعد تعافيه

12/11/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)
:‬عاد‭ ‬بروني،‭ ‬نجل‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬لوس‭ ‬أنكليس‭ ‬ليكرز‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس،‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تعرضه‭ ‬لسكتة‭ ‬قلبية‭ ‬أثناء‭ ‬التدريب‭. ‬واستأنف‭ ‬بروني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عامًا،‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬تروجنز‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬لونغ‭ ‬بيتش‭ ‬ستايت‭ (‬79-84‭). ‬وتم‭ ‬الترحيب‭ ‬بحفاوة‭ ‬بالغة‭ ‬ببروني‭ ‬عند‭ ‬دخوله‭ ‬ملعب‭ ‬غالين‭. ‬وقام‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بين‭ ‬الجماهير‭ ‬بتصوير‭ ‬الحدث‭ ‬بهاتفه‭ ‬المحمول،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ابنته‭ ‬زوري‭ ‬وابنه‭ ‬الآخر‭ ‬برايس‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مدرسته‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬سييرا‭ ‬كانيون‭.‬

ولعب‭ ‬بروني‭ ‬16‭ ‬دقيقة‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬متابعات‭ ‬وتمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬وسرقتين‭ ‬وصدة‭ ‬واحدة‭.‬

وفضل‭ ‬بروني‭ ‬عدم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬لكنه‭ ‬شكر‭ ‬بحرارة‭ ‬طاقم‭ ‬المستشفى‭ ‬وعائلته‭ ‬ومدربيه‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬بروني‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الواعدين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهو‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬عقدا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬تروجنز‭. ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬سكتة‭ ‬قلبية‭ ‬أثناء‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬وانهار‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬حيث‭ ‬اكتشف‭ ‬الأطباء‭ ‬لاحقًا‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬خلقي‭ ‬في‭ ‬القلب‭. ‬وكان‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس،‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬والبطل‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬أعرب‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬ابنه‭.‬

وقال‭ ‬الملك‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬نجله‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وأكثر‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬بروني‭ ‬جيمس‭ ‬مؤهلاً‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬للدرافت‭. ‬وكان‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬يعتقدون‭ ‬قبل‭ ‬تعرضه‭ ‬للأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬جيمس‭ ‬‮«‬جونيور‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬درافت‭ ‬2024‭.‬

وكتب‭ ‬دواين‭ ‬وايد،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقبين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬ميامي‭: ‬‮«‬رؤية‭ ‬بروني‭ ‬يدخل‭ ‬الملعب‭ ‬أصابتني‭ ‬بالقشعريرة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬مرحبًا‭ ‬بعودتك‭ ‬إلى‭ ‬اللعبة‭ ‬التي‭ ‬تحبها‭ ‬يا‭ ‬بروني‮»‬‭.‬

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