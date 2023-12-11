86 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة منذ 7 اكتوبر
التاريخ
12/11/2023 7:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة قائمة بأسماء 86 صحفياً وصحفية استشهدوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن هؤلاء الصحفيين اغتيلوا في محاولة من الاحتلال لطمس الحقيقة، مضيفا أن" إسرائيل" ستفشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
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