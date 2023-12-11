Tuesday, 12 December 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


86 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة منذ 7 اكتوبر

12/11/2023 7:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة قائمة بأسماء 86 صحفياً وصحفية استشهدوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن هؤلاء الصحفيين اغتيلوا في محاولة من الاحتلال لطمس الحقيقة، مضيفا أن" إسرائيل" ستفشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

MENAFN11122023000208011052ID1107574774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث