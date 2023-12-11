انتخاب دونالد توسك رئيسا جديدا لحكومة بولندا

انتخاب دونالد توسك رئيسا جديدا لحكومة بولندا
التاريخ
12/11/2023 7:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتخب البرلمان البولندي، مساء الاثنين، دونالد توسك ليصبح رئيساً لوزراء بولندا.
قال مارسين ماستاليريك، رئيس مكتب رئاسة بولندا، لإذاعة "آر إم إف إف إم" ، الاثنين، إن "حكومة توسك ستؤدي على الأرجح اليمين الدستورية الأربعاء".
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