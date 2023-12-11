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انتخاب دونالد توسك رئيسا جديدا لحكومة بولندا

12/11/2023 7:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتخب البرلمان البولندي، مساء الاثنين، دونالد توسك ليصبح رئيساً لوزراء بولندا.
قال مارسين ماستاليريك، رئيس مكتب رئاسة بولندا، لإذاعة "آر إم إف إف إم" ، الاثنين، إن "حكومة توسك ستؤدي على الأرجح اليمين الدستورية الأربعاء".

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