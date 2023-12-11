فيديو لدبابة اسرائيلية بعد تفجيرها بقذيفة الياسين 105 في غزة

فيديو لدبابة اسرائيلية بعد تفجيرها بقذيفة الياسين 105 في غزة
التاريخ
12/11/2023 7:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لدبابة إسرائيلية مدمرة بفعل قذيفة الياسين 105 .
وظهرت الدبابة بحالة دمار كلي ما يؤشر على فعالية القذيفة في مواجهة آليات العدو.
MENAFN11122023000208011052ID1107574772
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.