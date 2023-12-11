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فيديو لدبابة اسرائيلية بعد تفجيرها بقذيفة الياسين 105 في غزة

12/11/2023 7:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لدبابة إسرائيلية مدمرة بفعل قذيفة الياسين 105 .
وظهرت الدبابة بحالة دمار كلي ما يؤشر على فعالية القذيفة في مواجهة آليات العدو.



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