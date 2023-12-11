قوات الاحتلال تقتحم منطقتين في الخليل والبيرة
التاريخ
12/11/2023 7:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة تفوح في الخليل بالضفة الغربية.
كما قالت المصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا في البيرة بالضفة الغربية.
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