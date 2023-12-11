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سرايا القدس: فجرنا منزلا تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال شرق غزة

12/11/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها أوقعوا قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح، بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية شرق غزة.


كما أعلنت سرايا القدس، عن استهدف ناقلة جند ودبابة للاحتلال بقذائف "التاندوم" في محور الزيتون شرق غزة، مساء الاثنين.


وفي وقت سابق، أكدت سرايا القدس، تنفيذ عملية مشتركة مع كتائب القسام، تمكن خلالها المقاومين، من إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة متحصنة داخل منزل في منطقة الفالوجا.


وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بغزة، بالتزامن مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ 66 على التوالي.


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