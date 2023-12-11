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الاحتلال يقرر اعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة

12/11/2023 7:14:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت سلطات الاحتلال إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتباراً من اليوم الثلاثاء بعد أكثر من شهرين على إغلاقه .
ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر الجنوبي بين "إسرائيل" وغزة في منطقة رفح.
والغرض من إعادة فتحه هو نقل المساعدات من مصر إلى معبر نيتسانا على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب رفح لتفتيشها في "إسرائيل" ونقلها إلى كرم أبو سالم في المثلث الحدودي بين "إسرائيل" ومصر وغزة.
وجاء في بيان المنسق الاسرائيلي : "في نهاية المشاورة الأمنية، تقرر إجراء فحص أمني مشترك على معبر نيتسانا ومعبر كرم أبو سالم، لغرض تحسين وتأمين الحدود"، رفع قدرات ونطاق فحص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر.




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