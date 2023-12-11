الاحتلال يقرر اعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت سلطات الاحتلال إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتباراً من اليوم الثلاثاء بعد أكثر من شهرين على إغلاقه .
ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر الجنوبي بين "إسرائيل" وغزة في منطقة رفح.
والغرض من إعادة فتحه هو نقل المساعدات من مصر إلى معبر نيتسانا على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب رفح لتفتيشها في "إسرائيل" ونقلها إلى كرم أبو سالم في المثلث الحدودي بين "إسرائيل" ومصر وغزة.
وجاء في بيان المنسق الاسرائيلي : "في نهاية المشاورة الأمنية، تقرر إجراء فحص أمني مشترك على معبر نيتسانا ومعبر كرم أبو سالم، لغرض تحسين وتأمين الحدود"، رفع قدرات ونطاق فحص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر.
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