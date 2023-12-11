الأمن يحذر من الضباب على الطرقات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات نتيجة تدني مدى الرؤية الليلة وصباح الغد بسبب الضباب في بعض المناطق، لاسيما مناطق البادية والمناطق الجبلية.



كما دعت المديرية إلى ترك مسافة أمان بين المركبات واستخدام الإضاءة الخافتة أثناء المسير بحالات الضباب، والابتعاد عن السرعات العالية.



وشددت المديرية على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.