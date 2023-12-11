11 غزيا وصلوا للعلاج بمركز الحسين للسرطان الإثنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، أن المركز استقبل اليوم الإثنين 11 مريضا بالسرطان من قطاع غزة، وأنه يستعد لاستقبال 300 مريض آخرين، من الكبار والأطفال، خلال الأشهر المقبلة.



وأشارت قطامش، إلى أن المركز استقبل 11 مريضا اليوم، كانوا ضمن قائمة من 41 مريضا، مستدركة أنه بالرغم من صعوبة الإجراءات إلا أن تعليمات جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهات جلالة الملكة رانيا، ساهمت في وصولهم بأسرع وقت للعلاج.



وأضافت: "اليوم هناك أكثر من 5 آلاف مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى التدخل المباشر من خلال إخلائهم لاستكمال رحلة علاجهم، جزء منهم بحاجة إلى علاج كيماوي وعمليات وجلسات مختلفة، وهم محرومون حتى من مسكنات الألم، وعليه فإننا نسارع الخطا لإنقاذ هؤلاء المرضى المعرضين للموت بشكل مباشر".



وأشارت إلى أن صندوقا مخصصا لدعم قطاع غزة أُطلق منذ 2021، وتمت من خلاله معالجة 148 مريضا، موضحة أن المركز سيعمل على زيادتها لاستيعاب أعداد أكبر، سواء لأبناء الضفة أو غزة، كما يعمل على تحضير فريق طبي من المتطوعين من أطباء وممرضين وفنيين حتى يتواجدوا في غزة، بالإضافة إلى إرسال أدوية وأجهزة ومعدات بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في الأردن. وفا