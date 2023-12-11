حماس: هذا شرطنا لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة مع اسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حماس أسامة حمدان، فجر الثلاثاء، إن لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل وقف العدوان على غزة.
وأضاف حمدان، في تصريحات لفضائية الجزيرة، أن المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي.
وأوضح، أن الجانب الإسرائيلي يهدف من التسريبات الجارية إلى مواجهة الضغوط الداخلية .
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