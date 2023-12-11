حماس: هذا شرطنا لمناقشة صفقة تبادل أسرى جديدة مع اسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حماس أسامة حمدان، فجر الثلاثاء، إن لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل وقف العدوان على غزة.



وأضاف حمدان، في تصريحات لفضائية الجزيرة، أن المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي.



وأوضح، أن الجانب الإسرائيلي يهدف من التسريبات الجارية إلى مواجهة الضغوط الداخلية .