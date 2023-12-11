الرياضة فن وفن الرياضة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬لقد‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬لفتنا‭ ‬النظر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وكنا‭ ‬نمني‭ ‬النفس‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬من‭ ‬يوقف‭ ‬مهازلها،‭ ‬لأنها‭ ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬تسيء‭ ‬للعبة،‭ ‬بل‭ ‬تنتقل‭ ‬عدواها‭ ‬إلى‭ ‬النشء‭ ‬القادم،‭ ‬ومع‭ ‬شديد‭ ‬الأسف‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬السلوكيات‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة،‭ ‬هل‭ ‬لأن‭ ‬أصحابها‭ ‬لم‭ ‬يجدوا‭ ‬العين‭ ‬الحمراء؟‭ ‬أم‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬‮«‬ريش»؟

من‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التمثيل‭ ‬وليس‭ ‬الحصر،‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬معاكسات‭ ‬وحركات‭ ‬وسكنات‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬تحت‭ ‬الشبكة،‭ ‬وقد‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد،‭ ‬وعلى‭ ‬مرمى‭ ‬من‭ ‬عيون‭ ‬الحكام‭ ‬ومسامعهم،‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وكأن‭ ‬شيئا‭ ‬لم‭ ‬يحصل،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يلمح‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬يجلس‭ ‬في‭ ‬المدرجات،‭ ‬نجد‭ ‬حكامنا‭ ‬يصدون‭ ‬عنها‭ ‬لأسباب‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬إلا‭ ‬هم‭ ‬وحدهم،‭ ‬وشخصيا‭ ‬وصلتني‭ ‬شكاوى‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬ولاعب‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصب،‭ ‬وطلبوا‭ ‬مني‭ ‬بإصرار‭ ‬أن‭ ‬أثيرها،‭ ‬فإلى‭ ‬متى‭ ‬نترك‭ ‬الفرصة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬المشينة‭ ‬تتسع‭ ‬رقعتها‭ ‬لتتحول‭ ‬إلى‭ ‬ثقافة‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟‭ ‬هل‭ ‬ننتظر‭ ‬أن‭ ‬تصطك‭ ‬الأسنة،‭ ‬وتتبادل‭ ‬اللكمات،‭ ‬ويختلط‭ ‬الحابل‭ ‬بالنابل‭ ‬حتى‭ ‬نحرك‭ ‬ساكنا؟‭ ‬نرجوكم‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المسؤولية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬ملاعبنا‭ ‬تحركوا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬الفأس‭ ‬في‭ ‬الرأس‭.‬





} ‭ ‬وسبق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬أن‭ ‬لفتنا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الحكام‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬نفسه‭ ‬كأنه‭ ‬سيف‭ ‬مسلط‭ ‬على‭ ‬رقاب‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومن‭ ‬تحت‭ ‬إمرته،‭ ‬من‭ ‬حقك‭ ‬أيها‭ ‬الحكم‭ ‬المبجل‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صغيرة‭ ‬وكبيرة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬ومن‭ ‬حقك‭ ‬الذي‭ ‬نقف‭ ‬معك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لك‭ ‬الكلمة‭ ‬الأولى‭ ‬والأخيرة،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جملة‭ ‬بليغة‭ ‬في‭ ‬مضمونها‭ ‬ويحفظها‭ ‬الحكام‭ ‬أنفسهم‭ ‬عن‭ ‬ظهر‭ ‬قلب‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬فن‭ ‬إخراج‭ ‬المباراة‮»‬‭ ‬فهل‭ ‬ضيق‭ ‬الصدر،‭ ‬والعبوس‭ ‬وإيماءات‭ ‬الوجه‭ ‬غير‭ ‬المقبولة‭ ‬وحركات‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان؟‭ ‬فهل‭ ‬يعتقد‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬يتمسك‭ ‬بهذه‭ ‬الأدوات‭ ‬المذكورة‭ ‬أنها‭ ‬تجعل‭ ‬منه‭ ‬حكما‭ ‬ذا‭ ‬شخصية،‭ ‬ويحسب‭ ‬له‭ ‬الجميع‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬اللاعبون‭ ‬ألف‭ ‬حساب؟‭ ‬أم‭ ‬الابتسامة‭ ‬والكلمة‭ ‬اللينة‭ ‬وانشراح‭ ‬الصدر‭ ‬وما‭ ‬شاكلها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬حولك‭ ‬وكأن‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬الطير؟‭ ‬فالرياضة‭ ‬فن،‭ ‬لعبها‭ ‬فن،‭ ‬وسلوكياتها‭ ‬فن،‭ ‬وتسييرها‭ ‬فن،‭ ‬ومشاهدتها‭ ‬فن،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬يفتقد‭ ‬الفنية‭ ‬والذوق‭ ‬يفقد‭ ‬قيمته‭ ‬وطعمه‭ ‬وراحته‭.‬





} ‭ ‬شيء‭ ‬جميل‭ ‬ويسر‭ ‬الخاطر‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬لاعبينا‭ ‬الشباب‭ ‬يتألقون‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬الجامعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التألق‭ ‬والتميز‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬العالية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نقطة‭ ‬مهمة‭ ‬تستحق‭ ‬منا‭ ‬التوقف‭ ‬عندها،‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬أندية،‭ ‬وبعض‭ ‬هذه‭ ‬الأندية‭ ‬لها‭ ‬موقع‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬التنافسية،‭ ‬ويمثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبون‭ ‬ركائز‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬فرقهم،‭ ‬والسؤال‭ ‬هنا‭: ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬لمكروه‭ ‬وأصيب‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬التنافس‭ ‬الجامعي؟‭ ‬أليست‭ ‬الأندية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستدفع‭ ‬الثمن؟‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الجامعي‭ ‬متزامنة‭ ‬مع‭ ‬منافسات‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة،‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬يعاد‭ ‬النظر‭ ‬ويتم‭ ‬اختيار‭ ‬توقيت‭ ‬آخر؟