لهم الملايين ولي الملاليم *

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الله‭ ‬يرحمك‭ ‬يا‭ ‬أبي،‭ ‬يعني‭ ‬لو‭ ‬أنشأت‭ ‬مصنعا‭ ‬للسيارات‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬مطبعة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مطعم‭ ‬بائس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كوستي،‭ ‬لما‭ ‬كنت‭ ‬اليوم‭ ‬ألهث‭ ‬وراء‭ ‬بيل‭ ‬غيتس‭ ‬وعوانس‭ ‬هوليوود‭ ‬ذوات‭ ‬المال‭ ‬وبعض‭ ‬الجمال‭. ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فقد‭ ‬قرأت‭ ‬ذلك‭ ‬الملحق‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحرقني‭ ‬نيران‭ ‬الحسد،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬إن‭ ‬قرأت‭ ‬تقريرًا‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬أوبزيرفر‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مليونيرات‭ ‬بريطانيا‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين‭ ‬حتى‭ ‬احمرت‭ ‬خدودي‭ ‬من‭ ‬الحسد‭ ‬والحقد‭ (‬تخيل،‭ ‬أي‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الحسد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬خد‭ ‬زول‭ ‬مثلي‭ ‬–‭ ‬أنظر‭ ‬صورتي‭ -‬يكتسب‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر؟‭)‬،‭ ‬ولد‭ ‬صايع‭ ‬اسمه‭ ‬دان‭ ‬مكميلان‭ ‬ورث‭ ‬عن‭ ‬أبيه‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬يعني‭ ‬زيليون‭ ‬تريليون‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬شيئًا‭!! ‬الله‭ ‬يرحمك‭ ‬يا‭ ‬أبي‭: ‬ماذا‭ ‬أورثتني؟‭ ‬أفواها‭ ‬كلما‭ ‬ملأتها‭ ‬صاحت‭ ‬مثل‭ ‬جهنم‭: ‬هل‭ ‬من‭ ‬مزيد؟‭ ‬منزلا‭ ‬متهالكا‭ ‬كله‭ ‬أزقة‭ ‬وحواري‭ ‬وكأنما‭ ‬رسم‭ ‬خريطته‭ ‬مخترع‭ ‬المكرونة‭ ‬الأسباغيتي؟‭ ‬سقفه‭ ‬يطقطق‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬مسبحا‭ ‬بحمد‭ ‬الله،‭ ‬حتى‭ ‬خشينا‭ ‬ان‭ ‬يسجد‭ ‬فبعناه‭ ‬طلبا‭ ‬للسلامة‭.‬

أما‭ ‬أيرل‭ ‬آيفي‭ ‬فقد‭ ‬ورث‭ ‬عن‭ ‬أبيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ملياري‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬يعني‭ ‬لو‭ ‬أعطاني‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬يوميا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬أنا‭ ‬وهو‭ ‬وأحفادنا‭ ‬في‭ ‬بحبوحة‭ ‬طوال‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬وبثروة‭ ‬كهذه‭ (‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬يوميا‭) ‬سأستنسخ‭ ‬نفسي‭ ‬لأعطيها‭ ‬فرصة‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬طفولة‭ ‬منعمة‭ ‬لاستمتع‭ ‬باللعب‭ ‬بالدمي‭ ‬والالكترونيات‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بالطين‭ ‬الذين‭ ‬كنا‭ ‬نأكل‭ ‬نصفه‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬مليونيرات‭ ‬بريطانيا‭ ‬وأحد‭ ‬مسلم‭ ‬اسمه‭ ‬طاهر‭ ‬محسن‭ ‬جمع‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬الكمبيوترات،‭ ‬ومنذ‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬وأنا‭ ‬أبيع‭ ‬المقالات‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬المقالات‭ ‬من‭ ‬إعدادي‭ ‬وإنتاجي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬طاهر‭ ‬يبيع‭ ‬جهد‭ ‬وإنتاج‭ ‬الآخرين‭!! ‬يخيل‭ ‬إليّ‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الجينات‭ ‬وجوازات‭ ‬السفر‭!! ‬يعني‭ ‬لو‭ ‬قمت‭ ‬ببيع‭ ‬كمبيوترات‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬قد‭ ‬أجمع‭ ‬27‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ (‬نحو‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬إسترليني‭)‬،‭ ‬يعني‭ ‬مفيش‭ ‬فايدة‭!! ‬والحل؟‭.. ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬لدولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬أي‭ ‬الأطلسي‭!! ‬ولكن‭ ‬كيف؟‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬جلد‭ ‬أبيض‭ ‬ونقل‭ ‬رأس،‭ ‬أي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أشقر‭ ‬بأنف‭ ‬لا‭ ‬يحتل‭ ‬نصف‭ ‬الوجه‭! ‬ونقل‭ ‬رأس‭ ‬أبيض‭ ‬إلى‭ ‬جسمي‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬مات‭ ‬دماغيا،‭ ‬معقولة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬جوانبها،‭ ‬ولكنها‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬أخضع‭ ‬للذبح‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬أوروبي،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬يضمن‭ ‬لي‭ ‬أنهم‭ ‬سيذبحونني‭ ‬بالطريقة‭ ‬الحلال،‭ ‬ثم‭ ‬ان‭ ‬اكتساب‭ ‬رأس‭ ‬أبيض‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬أسمر‭ ‬كاكاوي‭ ‬ستجعل‭ ‬شكلي‭ ‬مخيفا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬ينقلوا‭ ‬لي‭ ‬جلد‭ ‬شخص‭ ‬أبيض‭ ‬بعد‭ ‬تقشير‭ ‬جلدي‭ ‬كالح‭ ‬اللون،‭ ‬وليفعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬سلخ‭ ‬جلد‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص،‭ ‬ولو‭ ‬أعطوني‭ ‬كنوز‭ ‬الدنيا‭ ‬وكان‭ ‬بقائي‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جلد‭ ‬آدمي‭ ‬بغيض‭ ‬الى‭ ‬نفسي‭ ‬مثل‭ ‬نتنياهو،‭ ‬لرفضت‭.‬

بالمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬1‭ ‬سبتمبر‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬كان‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬مولدي،‭ ‬وكما‭ ‬ظللت‭ ‬أقول‭ ‬كل‭ ‬عام‭: ‬لو‭ ‬كان‭ ‬فيكم‭ ‬خير‭ ‬يا‭ ‬قراء‭ ‬وقارئات،‭ ‬وكل‭ ‬واحد‭ ‬منكم‭ ‬دفع‭ ‬دينارا‭ ‬إضافيا‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الجريدة‭ ‬أو‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬كانت‭ ‬حصتي‭ ‬منها‭ ‬بضعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الدنانير‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬ستجعلني‭ ‬مليارديرا‭ ‬عند‭ ‬ترجمتها‭ ‬الى‭ ‬الجنيه‭ ‬السوداني‭.‬

* المليم‭ ‬في‭ ‬العملتين‭ ‬المصرية‭ ‬والسودانية‭ ‬يساوي‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الألف‭ ‬من‭ ‬الجنيه‭.‬