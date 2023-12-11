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إسكان

12/11/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العديد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬والحلول‭ ‬باتت‭ ‬تطرح‭ ‬لأصحاب‭ ‬طلبات‭ ‬الإسكان‭ ‬وكذلك‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تخف‭ ‬حدة‭ ‬الطلبات‭ ‬وتراكمها‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬وأن‭ ‬تقصر‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬فيها‭ ‬طالب‭ ‬السكن‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬المناسب‭. ‬

وحاليا‭ ‬يتم‭ ‬طرح‭ ‬خيارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬الذين‭ ‬غيروا‭ ‬طلباتهم‭ ‬واختياراتهم‭ ‬السكنية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬طلبهم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وتطاول‭ ‬المدة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السكن‭. ‬هؤلاء‭ ‬المواطنون‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬ثلاثة‭ ‬خيارات‭ ‬عليهم‭ ‬يختارون‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يناسبهم‭. ‬وكما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬لذوي‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المسكن‭ ‬الملائم،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬3‭ ‬خيارات‭ ‬للمستحقين‭ ‬الأول‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬دخل‭ ‬المواطن‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬دينار‭ ‬فيتم‭ ‬إعطاؤه‭ ‬أرضا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬منحة‭ ‬غير‭ ‬مستردة،‭ ‬وثاني‭ ‬الخيارات‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المستحق‭ ‬بأخذ‭ ‬شقة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبلغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬منحة‭ ‬غير‭ ‬مستردة‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬الخيار‭ ‬الثالث‭ ‬وهو‭ ‬قرض‭ ‬بقيمة‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬منحة‭ ‬غير‭ ‬مستردة‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬سيجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخيارات‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مناسب‭ ‬له‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬وحدته‭ ‬السكنية‭ ‬ويستقر‭ ‬بها‭ ‬ويسعد‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬أعيادنا‭ ‬الوطنية‭ ‬السعيدة‭.‬

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