(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) العديد من الخيارات والحلول باتت تطرح لأصحاب طلبات الإسكان وكذلك مساهمة القطاع الخاص في حل هذه المشكلة أدى إلى أن تخف حدة الطلبات وتراكمها على وزارة الإسكان وأن تقصر المدة التي يحصل فيها طالب السكن على السكن المناسب.
وحاليا يتم طرح خيارات من أجل أصحاب الطلبات القديمة الذين غيروا طلباتهم واختياراتهم السكنية ما أدى إلى إعادة طلبهم من جديد وتطاول المدة في الحصول على السكن. هؤلاء المواطنون من أصحاب الطلبات القديمة تم عرض ثلاثة خيارات عليهم يختارون منها ما يناسبهم. وكما ذكرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي فإن هناك العديد من البرامج التي تقوم بها وزارة الإسكان لذوي الطلبات القديمة لمساعدتهم على الاستقرار في المسكن الملائم، وقد تم طرح 3 خيارات للمستحقين الأول أنه إذا كان دخل المواطن أقل من 900 دينار فيتم إعطاؤه أرضا إضافة إلى 40 ألف دينار منحة غير مستردة، وثاني الخيارات هو أن يقوم المستحق بأخذ شقة إضافة إلى مبلغ 3 آلاف دينار منحة غير مستردة أو أن يستفيد من الخيار الثالث وهو قرض بقيمة 70 ألف دينار بالإضافة إلى 10 آلاف دينار منحة غير مستردة.
ولا شك أن المواطن سيجد في هذه الخيارات ما هو مناسب له ليحصل على وحدته السكنية ويستقر بها ويسعد ونحن في أيام أعيادنا الوطنية السعيدة.
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