6800 خدمة إسكانية.. تعني أن المواطن أولوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بالأمس‭ ‬أمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بالمباشرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬6800‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية،‭ ‬كما‭ ‬أمر‭ ‬سموه‭ ‬بالشروع‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجاهزة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬منها‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وكلف‭ ‬سموه‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك‭. ‬ومن‭ ‬الجميل‭ ‬أن‭ ‬يتزامن‭ ‬الأمر‭ ‬الكريم‭ ‬مع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬لتتضاعف‭ ‬الفرحة‭ ‬والسعادة‭.‬

ولطالما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬بكل‭ ‬عزم‭ ‬وإصرار،‭ ‬وبسواعد‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتحديث‭ ‬الآليات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬وجعل‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬المستمر‭ ‬والجهود‭ ‬المضاعفة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعية‭.‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬جعلت‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬التنمية،‭ ‬وهدف‭ ‬الإنجاز،‭ ‬ومقصد‭ ‬الجهود،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬والأوامر‭ ‬الكريمة‭ ‬بصورة‭ ‬عاجلة‭ ‬وبدقة‭ ‬متناهية،‭ ‬ومراجعة‭ ‬مستمرة،‭ ‬وهو‭ ‬بالتمام‭ ‬ما‭ ‬نلحظه‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬التي‭ ‬سارعت‭ ‬مشكورة‭ ‬بإعلان‭ ‬بدء‭ ‬اتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لأمر‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬زمنية‭ ‬لتسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الجاهزة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬الطلبات‭ ‬التمويلية‭ ‬المقرر‭ ‬توفيرها‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

ومن‭ ‬يتابع‭ ‬ويرصد‭ ‬أعمال‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬يجد‭ ‬أنها‭ ‬فعلا‭ ‬تعمل‭ ‬وتنجز،‭ ‬وتؤدي‭ ‬الدور‭ ‬المسؤول،‭ ‬وتعلن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬ووضوح،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬معلنة،‭ ‬عبر‭ ‬تسليم‭ ‬الوحدات،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتعدد‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمستفيدين‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية،‭ ‬كمدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة،‭ ‬ومدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬ومدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد،‭ ‬وغيرها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭ ‬الفاعلة‭ ‬للميزانية‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشاريع‭ ‬والخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬وأوضاع‭ ‬المواطن‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭. ‬

المواطن‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الحدث‭.. ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬التنمية‭.. ‬والمواطن‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭.. ‬وما‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬والخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬صورة‭ ‬نموذجية‭ ‬ومثال‭ ‬حي‭ ‬للتوجه‭ ‬الحكيم‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬أولا‭ ‬ودائما‭.‬