سكان قطاع غزة يعمدون إلى إصلاح المواقد النحاسية القديمة للطهي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬غاز‭ ‬ولا‭ ‬وقود‮»‬‭. ‬حوّل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أحياء‭ ‬بكاملها‭ ‬أنقاضا‭. ‬

وشرّدت‭ ‬الحرب‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬85‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬السكان،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة،‭ ‬يبحث‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬مختلف‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬توفير‭ ‬وجبات‭ ‬ساخنة‭. ‬ويوضح‭ ‬إبراهيم‭ ‬شومان‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬الحطب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬وأصبح‭ ‬غير‭ ‬متوافر‭. ‬

الناس‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭. ‬والناس‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬البوابير‮»‬‭. ‬

وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الكيروسين،‭ ‬يلجأ‭ ‬الى‭ ‬خليط‭ ‬محلي‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬المحركات‭ ‬وزيت‭ ‬الوقود‭ ‬لإشعال‭ ‬المواقد‭.‬