هل الخروج بشعر مبلل في البرد يصيبك بالمرض؟
التاريخ
12/11/2023 7:11:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تؤكد معلومات شائعة أن الخروج في البرد بشعر مبلل قد يصيبك بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ولكن بحسب تقرير نشره موقع canoe أكد الأطباء أن المعلومات السابقة عارية من الصحة. ويقول الأطباء إن نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجيوب الأنفية التي تسببها البكتيريا تنتشر من خلال استنشاق الرذاذ أو الجزيئات التنفسية الصادرة عن المرضى أو حاملي الفيروسات، أو من الطعام أو الأسطح الملوثة. وقال شون أوليري، رئيس لجنة الأمراض المعدية في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: «لا يمكن أن تصاب بالبرد بمجرد الخروج في البرد. ومع ذلك، يمكن للطقس الشتوي أن يخلق بيئة مناسبة أكثر للجراثيم، سواء داخل أو خارج أجسامنا». وتشير بعض الأبحاث إلى أن درجات الحرارة الباردة قد تساعد فيروس الإنفلونزا على البقاء على قيد الحياة فترة أطول. وهنا أشار الدكتور أوليري إلى أن درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تؤثر على أجهزة الجسم المناعية؛ ما يجعل الأفراد أكثر عرضة لاستقبال الجراثيم. واكتشفت دراسة أجريت عام 2018 أن جدران فتحة الأنف الداخلية تحتوي على مستقبلات يمكنها استشعار البكتيريا التي يتم استنشاقها، والتي تبعث فورًا رسالة إلى جهاز المناعة، الذي يعمل فورًا على إفراز المخاط لقتل البكتيريا قبل أن تتاح لها فرصة التسبب بالعدوى.
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