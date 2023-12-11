Tuesday, 12 December 2023 06:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل الخروج بشعر مبلل في البرد يصيبك بالمرض؟

12/11/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تؤكد‭ ‬معلومات‭ ‬شائعة‭ ‬أن‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬البرد‭ ‬بشعر‭ ‬مبلل‭ ‬قد‭ ‬يصيبك‭ ‬بنزلات‭ ‬البرد‭ ‬والإنفلونزا‭ ‬وأمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬موقع canoe ‭ ‬أكد‭ ‬الأطباء‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬السابقة‭ ‬عارية‭ ‬من‭ ‬الصحة‭. ‬ويقول‭ ‬الأطباء‭ ‬إن‭ ‬نزلات‭ ‬البرد‭ ‬والإنفلونزا‭ ‬والتهابات‭ ‬الجيوب‭ ‬الأنفية‭ ‬التي‭ ‬تسببها‭ ‬البكتيريا‭ ‬تنتشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استنشاق‭ ‬الرذاذ‭ ‬أو‭ ‬الجزيئات‭ ‬التنفسية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المرضى‭ ‬أو‭ ‬حاملي‭ ‬الفيروسات،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬الأسطح‭ ‬الملوثة‭. ‬وقال‭ ‬شون‭ ‬أوليري،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬في‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لطب‭ ‬الأطفال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصاب‭ ‬بالبرد‭ ‬بمجرد‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬البرد‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للطقس‭ ‬الشتوي‭ ‬أن‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭ ‬أكثر‭ ‬للجراثيم،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬أو‭ ‬خارج‭ ‬أجسامنا‮»‬‭. ‬وتشير‭ ‬بعض‭ ‬الأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الباردة‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬فيروس‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭. ‬وهنا‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬أوليري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المنخفضة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الجسم‭ ‬المناعية؛‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الأفراد‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الجراثيم‭. ‬واكتشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬أن‭ ‬جدران‭ ‬فتحة‭ ‬الأنف‭ ‬الداخلية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مستقبلات‭ ‬يمكنها‭ ‬استشعار‭ ‬البكتيريا‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استنشاقها،‭ ‬والتي‭ ‬تبعث‭ ‬فورًا‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة،‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فورًا‭ ‬على‭ ‬إفراز‭ ‬المخاط‭ ‬لقتل‭ ‬البكتيريا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتاح‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬التسبب‭ ‬بالعدوى‭.‬

MENAFN11122023000055011008ID1107574756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث