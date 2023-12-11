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غضب ودعوات إلى مقاطعة شركة ((زارا)) للملابس لاستغلالها مآسي غزة

12/11/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثارت‭ ‬شركة‭ ‬الملابس‭ ‬الإسبانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬‮«‬زارا‮»‬‭ ‬غضبا‭ ‬كبيرا‭ ‬بين‭ ‬الناشطين،‭ ‬بسبب‭ ‬إعلان‭ ‬نشرته‭ ‬وتضمن‭ ‬صورا‭ ‬بتلميحات‭ ‬تشبه‭ ‬بعض‭ ‬المشاهد‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ونشرت‭ ‬شركة‭ ‬زارا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬لعارضة‭ ‬أزياء،‭ ‬وهي‭ ‬تقف‭ ‬وسط‭ ‬ركام‭ ‬لمبنى‭ ‬أو‭ ‬منزل،‭ ‬ويحيط‭ ‬بها‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬جثة‭ ‬إنسان‭ ‬تم‭ ‬لفها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬‮«‬الكفن‮»‬‭. ‬كما‭ ‬نشرت‭ ‬صورا‭ ‬لعارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬جسدا‭ ‬ملفوفا‭ ‬بكفن،‭ ‬كما‭ ‬تدلت‭ ‬الحجارة‭ ‬من‭ ‬الأعلى‭. ‬واعتبر‭ ‬الناشطون‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬فيه‭ ‬إساءة‭ ‬للأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ويشبه‭ ‬بتفاصيله‭ ‬مشاهد‭ ‬الجثث‭ ‬والركام،‭ ‬التي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬وطالب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬محال‭ ‬زارا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬أسوة‭ ‬بالشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬ارتبطت‭ ‬بإسرائيل‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زارا‮»‬‭ ‬حذفت‭ ‬الصور‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬من‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية،‭ ‬بعد‭ ‬كمية‭ ‬التعليقات‭ ‬الهجومية‭ ‬عليها‭.‬

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