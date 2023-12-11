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بمناسبة الأعياد الوطنية.. وزارة شؤون الشباب تختتم فعالية الأوركسترا الشبابي ((وطن ولحن))

12/11/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬فعالية‭ ‬الأوركسترا‭ ‬الشبابي‭ (‬وطن‭ ‬ولحن‭) ‬والذي‭ ‬نظمه‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬الشبابي‭ ‬النموذجي‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وتعد‭ ‬فعالية‭ ‬الأوركسترا‭ ‬الشبابي‭ (‬وطن‭ ‬ولحن‭) ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬باعتبارها‭ ‬تأتي‭ ‬متزامنة‭ ‬مع‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬وتضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬قام‭ ‬بتأديتها‭ ‬فنانون‭ ‬بحرينيون‭ ‬وبعزف‭ ‬مواهب‭ ‬بحرينية‭ ‬شبابية،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الفعالية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الموسيقي،‭ ‬ومزج‭ ‬الأغاني‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬القديمة‭ ‬والجديدة‭ ‬بلمسة‭ ‬معاصرة،‭ ‬وتقدير‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأدية‭ ‬أغانيهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الموسيقى‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لفعالية‭ ‬الأوركسترا‭ ‬الشبابي‭ (‬وطن‭ ‬ولحن‭) ‬مروان‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والعميد‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومديري‭ ‬المدارس‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬مروان‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة‭ ‬سعادة‭ ‬غامرة‭ ‬تستذكر‭ ‬فيها‭ ‬الإنجازات‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشبابي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الإنجازات‭ ‬تُعبّر‭ ‬عن‭ ‬التطور‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬مردود‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬بالمملكة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الحركات‭ ‬الشبابية‭ ‬المتطورة‭ ‬وذات‭ ‬التجربة‭ ‬والإنجازات‭ ‬الواسعة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

وأشار‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬والتي‭ ‬حملت‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬أهدافاً‭ ‬وطنية‭ ‬نبيلة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الموسيقى‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الاحتفال‭ ‬قام‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬والمدارس‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬فعالية‭ ‬الأوركسترا‭ ‬الشبابي‭ (‬وطن‭ ‬ولحن‭).‬

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