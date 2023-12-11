بمناسبة الأعياد الوطنية.. وزارة شؤون الشباب تختتم فعالية الأوركسترا الشبابي ((وطن ولحن))

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- Akhbar Al Khaleej) أقامت وزارة شؤون الشباب ووزارة التربية والتعليم فعالية الأوركسترا الشبابي (وطن ولحن) والذي نظمه مركز المحرق الشبابي النموذجي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وتعد فعالية الأوركسترا الشبابي (وطن ولحن) من الفعاليات الفريدة من نوعها باعتبارها تأتي متزامنة مع الأعياد الوطنية وتضم مجموعة من الأغاني الوطنية البحرينية والتي قام بتأديتها فنانون بحرينيون وبعزف مواهب بحرينية شبابية، حيث تهدف الفعالية إلى دعم وإبراز المواهب البحرينية في المجال الموسيقي، ومزج الأغاني الوطنية البحرينية القديمة والجديدة بلمسة معاصرة، وتقدير الفنانين البحرينيين من خلال تأدية أغانيهم، بالإضافة إلى اكتشاف المزيد من المواهب الشبابية في مجالات الموسيقى.
وشهد الحفل الختامي لفعالية الأوركسترا الشبابي (وطن ولحن) مروان كمال وكيل وزارة شؤون الشباب، والعميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، وعدد من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب ووزارة التربية والتعليم ومديري المدارس.
وبهذه المناسبة أكد مروان كمال وكيل وزارة شؤون الشباب أن الأسرة الشبابية في مملكة البحرين تعيش في الأيام الوطنية المجيدة سعادة غامرة تستذكر فيها الإنجازات الهائلة التي حققتها المملكة على الصعيد الشبابي، مشيراً إلى أن تلك الإنجازات تُعبّر عن التطور المتنامي في مردود الحركة الشبابية بالمملكة والتي تعد واحدة من الحركات الشبابية المتطورة وذات التجربة والإنجازات الواسعة على مختلف الأصعدة.
وأشار وكيل وزارة شؤون الشباب إلى التنسيق المثمر بين وزارة شؤون الشباب ووزارة التربية والتعليم، والذي أسفر عن إقامة هذه الفعالية الوطنية المتميزة والتي حملت في طياتها أهدافاً وطنية نبيلة، فضلاً عن اكتشاف المزيد من المواهب الشبابية في مجالات الموسيقى.
وفي نهاية الاحتفال قام وكيل وزارة شؤون الشباب بتكريم المشاركين والمدارس القائمة على فعالية الأوركسترا الشبابي (وطن ولحن).
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