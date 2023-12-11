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((البحرين للتكنولوجيا)) تحتفي بالشركاء المتميزين والخريجين

12/11/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬أقامت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬احتفاء‭ ‬بشركاء‭ ‬الصناعة‭ ‬المتميزين‭ ‬وبعض‭ ‬الخريجين،‭ ‬وذلك‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬الجامعة‭ ‬وتعاونهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬ولجهودهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭. ‬أقيم‭ ‬التكريم‭ ‬تحت شعار الجامعة UTB CarEs « جامعة البحرين للتكنولوجيا‭ ‬تهتم‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬فعالية‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬اقامتها‭ ‬الجامعة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬‮

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬تتويجاً‭ ‬للتعاونات‭ ‬والعلاقات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الجامعة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬توليه‭ ‬الخدمة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وخاصة‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬لكونها‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬ركائزها،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تهتم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بفعالية‭ ‬ونشاط‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والعمل‭ ‬والتوسع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬وتؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭.‬‮

حيث‭ ‬كرمت‭ ‬الجامعة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المتميزين‭ ‬منهم‭: ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي،‭ ‬وبتلكو‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬مشاريع‭ ‬بحثية‭ ‬مشتركة،‭ ‬التدريب‭ ‬الداخلي،‭ ‬برامج‭ ‬التوجيه،‭ ‬الرعاية،‭ ‬البعثات‭ ‬الدراسية،‭ ‬واشكال‭ ‬التعاون‭ ‬الأخرى‭ ‬والتي‭ ‬اثرت‭ ‬بشكل‭ ‬ايجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬شراكة‭ ‬الجامعة‭ ‬مع‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬لتخصيص‭ ‬بعثات‭ ‬دراسية‭ ‬لذوي‭ ‬الشهداء،‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الدور‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬كفالة‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬وتكريماً‭ ‬لتضحياتهم‭.‬‮

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬برامج‭ ‬تطوعية،‭ ‬مساعي‭ ‬خيرية‭ ‬دعم‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬المجتمع‭.‬‮

من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬اصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬الرئيسين،‭ ‬يشجع‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والابتكار‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والشركاء‭ ‬والخريجين‭ ‬وبناء‭ ‬علاقات‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المبادرات‭ ‬المشتركة‭ ‬المستقبلية‭ ‬وزيادة‭ ‬التعاون،‭ ‬وفرصة‭ ‬لإلهام‭ ‬وتحفيز‭ ‬الآخرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬المجتمع‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للمشاركة‭ ‬المجتمعية‭.‬‮

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