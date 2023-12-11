((البحرين للتكنولوجيا)) تحتفي بالشركاء المتميزين والخريجين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، أقامت جامعة البحرين للتكنولوجيا حفل تكريم احتفاء بشركاء الصناعة المتميزين وبعض الخريجين، وذلك لمشاركتهم الجامعة وتعاونهم وتفانيهم في خدمة المجتمع ولجهودهم في تعزيز ثقافة الشراكة المجتمعية. أقيم التكريم تحت شعار الجامعة UTB CarEs « جامعة البحرين للتكنولوجيا تهتم»، ضمن فعالية العيد الوطني التي اقامتها الجامعة يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.
يأتي هذا الحفل تتويجاً للتعاونات والعلاقات القوية التي تنظمها الجامعة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال المشاركة المجتمعية، وذلك نظراً لما توليه الخدمة المجتمعية من أهمية كبيرة لمؤسسات التعليم العالي وخاصة لجامعة البحرين للتكنولوجيا لكونها من أهم ركائزها، حيث إنها تهتم بشكل كبير في المشاركة بفعالية ونشاط في المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية والعمل والتوسع من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة التي تساهم وتؤثر بشكل إيجابي على المجتمع.
حيث كرمت الجامعة عددا من الشركاء المتميزين منهم: المحافظة الشمالية، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الصندوق الملكي لشهداء الواجب، مستشفى الملك حمد الجامعي، وبتلكو. وتشمل هذه الشراكات مشاريع بحثية مشتركة، التدريب الداخلي، برامج التوجيه، الرعاية، البعثات الدراسية، واشكال التعاون الأخرى والتي اثرت بشكل ايجابي على المجتمع، من ضمنهم على سبيل المثال لا الحصر شراكة الجامعة مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب لتخصيص بعثات دراسية لذوي الشهداء، وذلك حرصاً على تفعيل الدور المجتمعي في المشاركة في كفالة الحياة الكريمة لأسر الشهداء وتكريماً لتضحياتهم.
كما تم تكريم عدد من خريجي الجامعة لدورهم في إحداث تأثيرات إيجابية على المجتمع ومشاركتهم الجامعة في المبادرات التي تعزز المسؤولية الاجتماعية والتي تشمل برامج تطوعية، مساعي خيرية دعم التعليم والتعلم وغيرها من المبادرات الموجهة نحو المجتمع.
من خلال الجمع بين اصحاب المصلحة الرئيسين، يشجع هذا التكريم على استمرار التعاون والابتكار بين الجامعة والشركاء والخريجين وبناء علاقات أقوى في خدمة احتياجات المجتمع، كما يعد فرصة لاستكشاف المبادرات المشتركة المستقبلية وزيادة التعاون، وفرصة لإلهام وتحفيز الآخرين على المشاركة في الأنشطة الموجهة نحو المجتمع وإعطاء الأولوية للمشاركة المجتمعية.
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