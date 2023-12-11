حفل التكريم السنوي لبرنامج حلق بحلمك ((Dream Big))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت يوم السبت الماضي مبادرة حلق بحلمك «Dream Big»
- هي مبادرة تطوعية تأسست في عام 2014 تهدف لتعزيز تعلم اللغة الانجليزية لأبناء الأسر محدودة الدخل - حفل التكريم السنوي للعام الفائت 2022-2023 ، والذي حضره ممثلو وزارة شؤون الشباب الرياضة وبعض النواب وممثلي الجمعيات الخيرية والأندية ومراكز تمكين الشباب .
وقد شهد الحفل الذي أقيم بالجامعة الأمريكية في البحرين احتفاء للمبادرة بمتطوعيها وشركائها في العمل المجتمعي كالأندية والجمعيات الخيرية ومراكز تمكين الشباب بالإضافة إلى بعض الأفراد الداعمين للمبادرة تقديرا لجهودهم المبذولة لخدمة مجتمعهم خلال العام المنصرم . وكنوع من التشجيع قدمت المبادرة تكريما خاصا لأصحاب المنجزات الاستثنائية كجائزة أفضل متطوع، وأفضل مساعد قائد وأفضل قائد، كما تم تكريم الفرع الفائز بجائزة أفضل فرع من بين خمسة فروع للمبادرة موزعة على محافظات مملكة البحرين .
تم منح جائزة أفضل قائد للعام الدراسي 2022-2023 للمتطوع محمد علي، وشخص كان طموحه ورؤيته أبعد من كونه قائدا، اخذ على عاتقة مسئوليات كثيرة منها تولي قيادة فريق تطوير المنهج وأشرف على تغيير وتطوير وتحديث المئات من الدروس لجميع المراحل على مدار العام، كما أشرف بكل احترافية ومهنية على بعض البرامج الجانبية للمبادرة وحقق نجاحاً باهراً في الموازنة بين جميع مسؤولياته الاخرى الى جانب مسئولياته كقائد فعال في فرعه، وأخذ فرعه نقلة نوعية منذ انضمامه الى الفريق .
وذهبت جائزة أفضل مساعد قائد للعام الدراسي 2022-2023 الى المتطوعة جنات نادر، تخطت حدود مسؤولياتها تجاه فرعها والبرنامج ككل، لقد كانت مواظبة على الحضور على مدار السنة ومتواجدة كلما احتاجها فريقها . وكانت عضوا أساسيا في فريق إعادة تصميم وتطوير المنهج وفريق التدقيق اللغوي، وكما أنها ساهمت في الإعداد لجميع فعاليات فرعها بكل حماس وتفان وأبدعت في طرح فعاليات جديدة وأفكار تطويرية للبرنامج مما أهلها لتكون قائدة فرعها لهذا العام الدراسي 2023-2023.
وكرموا كأفضل متطوعين على مستوى الخمسة فروع في مملكة البحرين . المتطوعة فدك الزهراء من فرع سار، المتطوع علي راشد من فرع النعيم، المتطوع محمد الخواجة من فرع مدينة عيسى، المتطوعة مريم وارس من فرع المحرق، والمتطوع محمد عباس من فرع المالكية .
وتم تتويج فرع النعيم ( مركز تمكين شباب النعيم ) بجائزة أفضل فرع للعام الدراسي 2022-2023 ، الذي انعكس من خلال إبداعهم وتفانيهم في إقامة فعاليات متنوعة ومبتكرة للمتطوعين والطلبة على حد سواء . وناهيك عن خلق أجواء تعليم مرحة للطلبة وتشجيعهم على المواظبة على الحضور مما أدى الى رفع المستوى التحصيلي واللغوي لجميع الطلبة بشهادة من أولياء الأمور . بالإضافة الى نجاحهم الباهر في تحويل بيئة العمل التطوعية الى عائلة متماسكة ومجتمع مترابط من جميع النواحي .
وقد أشار رئيس المبادرة جاسم مخلوق الى « أن المبادرة طيلة هذه السنوات شكلت بيئة جاذبة للآلاف من الطلبة الذين احتضنتهم المبادرة والمئات من المتطوعين لما تتمتع به من وضوح هدف وسمو غاية، وأضاف إن المتطوعين في هذه المبادرة يشكلون نموذجا راقيا للشباب البحريني المعطاء والطموح . وأن حفل برنامج حلق بحلمك السنوي هو لحظة انعكاس واحتفال وتقدير للجهود الرائعة التي كان لها تأثير دائم على حياة الأفراد في المجتمع البحريني، وهذا أبسط ما يمكننا تقديمة تقديراً لما بذله المتطوعون طوال العام الدراسي 2022-2023».
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