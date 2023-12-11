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حفل التكريم السنوي لبرنامج حلق بحلمك ((Dream Big))

12/11/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت يوم السبت الماضي مبادرة حلق بحلمك «Dream Big»
- هي مبادرة تطوعية تأسست في عام 2014 تهدف لتعزيز تعلم اللغة الانجليزية لأبناء الأسر محدودة الدخل - حفل التكريم السنوي للعام الفائت 2022-2023 ، والذي حضره ممثلو وزارة شؤون الشباب الرياضة وبعض النواب وممثلي الجمعيات الخيرية والأندية ومراكز تمكين الشباب .

وقد شهد الحفل الذي أقيم بالجامعة الأمريكية في البحرين احتفاء للمبادرة بمتطوعيها وشركائها في العمل المجتمعي كالأندية والجمعيات الخيرية ومراكز تمكين الشباب بالإضافة إلى بعض الأفراد الداعمين للمبادرة تقديرا لجهودهم المبذولة لخدمة مجتمعهم خلال العام المنصرم . وكنوع من التشجيع قدمت المبادرة تكريما خاصا لأصحاب المنجزات الاستثنائية كجائزة أفضل متطوع، وأفضل مساعد قائد وأفضل قائد، كما تم تكريم الفرع الفائز بجائزة أفضل فرع من بين خمسة فروع للمبادرة موزعة على محافظات مملكة البحرين .

تم منح جائزة أفضل قائد للعام الدراسي 2022-2023 للمتطوع محمد علي، وشخص كان طموحه ورؤيته أبعد من كونه قائدا، اخذ على عاتقة مسئوليات كثيرة منها تولي قيادة فريق تطوير المنهج وأشرف على تغيير وتطوير وتحديث المئات من الدروس لجميع المراحل على مدار العام، كما أشرف بكل احترافية ومهنية على بعض البرامج الجانبية للمبادرة وحقق نجاحاً باهراً في الموازنة بين جميع مسؤولياته الاخرى الى جانب مسئولياته كقائد فعال في فرعه، وأخذ فرعه نقلة نوعية منذ انضمامه الى الفريق .

وذهبت جائزة أفضل مساعد قائد للعام الدراسي 2022-2023 الى المتطوعة جنات نادر، تخطت حدود مسؤولياتها تجاه فرعها والبرنامج ككل، لقد كانت مواظبة على الحضور على مدار السنة ومتواجدة كلما احتاجها فريقها . وكانت عضوا أساسيا في فريق إعادة تصميم وتطوير المنهج وفريق التدقيق اللغوي، وكما أنها ساهمت في الإعداد لجميع فعاليات فرعها بكل حماس وتفان وأبدعت في طرح فعاليات جديدة وأفكار تطويرية للبرنامج مما أهلها لتكون قائدة فرعها لهذا العام الدراسي 2023-2023.

وكرموا كأفضل متطوعين على مستوى الخمسة فروع في مملكة البحرين . المتطوعة فدك الزهراء من فرع سار، المتطوع علي راشد من فرع النعيم، المتطوع محمد الخواجة من فرع مدينة عيسى، المتطوعة مريم وارس من فرع المحرق، والمتطوع محمد عباس من فرع المالكية .

وتم تتويج فرع النعيم ( مركز تمكين شباب النعيم ) بجائزة أفضل فرع للعام الدراسي 2022-2023 ، الذي انعكس من خلال إبداعهم وتفانيهم في إقامة فعاليات متنوعة ومبتكرة للمتطوعين والطلبة على حد سواء . وناهيك عن خلق أجواء تعليم مرحة للطلبة وتشجيعهم على المواظبة على الحضور مما أدى الى رفع المستوى التحصيلي واللغوي لجميع الطلبة بشهادة من أولياء الأمور . بالإضافة الى نجاحهم الباهر في تحويل بيئة العمل التطوعية الى عائلة متماسكة ومجتمع مترابط من جميع النواحي .

وقد أشار رئيس المبادرة جاسم مخلوق الى « أن المبادرة طيلة هذه السنوات شكلت بيئة جاذبة للآلاف من الطلبة الذين احتضنتهم المبادرة والمئات من المتطوعين لما تتمتع به من وضوح هدف وسمو غاية، وأضاف إن المتطوعين في هذه المبادرة يشكلون نموذجا راقيا للشباب البحريني المعطاء والطموح . وأن حفل برنامج حلق بحلمك السنوي هو لحظة انعكاس واحتفال وتقدير للجهود الرائعة التي كان لها تأثير دائم على حياة الأفراد في المجتمع البحريني، وهذا أبسط ما يمكننا تقديمة تقديراً لما بذله المتطوعون طوال العام الدراسي 2022-2023».

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