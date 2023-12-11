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جائزة التميز تحصدها الدكتورة ابتسام العلوي

12/11/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬العلوي‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬شهاب‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬لطب‭ ‬العيون‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬لطب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬العمانية‭ ‬لطب‭ ‬العيون‭ ‬ومجلس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬لطب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭.‬

وقد‭ ‬تسلمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬العلوي‭ ‬استشارية‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬ونائبة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬لطب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬لطب‭ ‬العيون،‭ ‬وقد‭ ‬حضره‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2000‭ ‬مشارك‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬والبحوث‭ ‬وقد‭ ‬نوقشت‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭. ‬

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