جائزة التميز تحصدها الدكتورة ابتسام العلوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسلمت الدكتورة ابتسام العلوي جائزة التميز من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لسلطنة عمان في المؤتمر الدولي المشترك لطب العيون الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023. هذا المؤتمر العالمي لطب وجراحة العيون هو ثمرة التعاون والتنسيق بين الجمعية العمانية لطب العيون ومجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب وجراحة العيون.
وقد تسلمت الدكتورة ابتسام العلوي استشارية طب وجراحة العيون ونائبة رئيس المجلس العالمي لطب وجراحة العيون هذه الجائزة للتميز في حفل الافتتاح للمؤتمر الدولي المشترك لطب العيون، وقد حضره ما يزيد على 2000 مشارك. وقد تم تقديم العديد من الأوراق العلمية والبحوث وقد نوقشت آخر التطورات العلمية في طب وجراحة العيون.
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