جائزة التميز تحصدها الدكتورة ابتسام العلوي

وقد‭ ‬تسلمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬العلوي‭ ‬استشارية‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬ونائبة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬لطب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬لطب‭ ‬العيون،‭ ‬وقد‭ ‬حضره‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2000‭ ‬مشارك‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬والبحوث‭ ‬وقد‭ ‬نوقشت‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭. ‬

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