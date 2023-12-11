MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬إبراهيموفيتش‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬أغنى‭ ‬مسيرته‭ ‬بعدة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬الإيطالية‭ ‬‮«‬سيعمل‭ ‬ككبير‭ ‬المستشارين‭ ‬لميلان‭ ‬والإدارة‭ ‬العليا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬إبراهيموفيتش‭ ‬كـ«شريك‭ ‬تشغيلي‮»‬‭ ‬لـ«محفظة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الرياضية‭ ‬والإعلامية‭ ‬والترفيهية‮»‬‭ ‬لشركة‭ ‬ريد‭ ‬بيرد‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أنّ‭ ‬ولاية‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬ميلان‭ ‬‮«‬ستشمل‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬والتدريب‭ ‬عالي‭ ‬الأداء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬لميلان‭ ‬والمصالح‭ ‬التجارية،‭ ‬ودعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الملعب‭ ‬الجديد‭ ‬للنادي‮»‬‭.‬

وداخل‭ ‬ريد‭ ‬بيرد،‭ ‬سيساعد‭ ‬إبراهيموفيتش‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬جديدة‭ ‬للشركة‭ ‬وتقييمها،‭ ‬وسيقدم‭ ‬المشورة‭ ‬لشركات‭ ‬محفظة‭ ‬ريد‭ ‬بيرد‭ ‬بشأن‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬ومبادرات‭ ‬بناء‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الإستراتيجية‭.‬

وأسدل‭ ‬إبراهيموفيتش‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬المليئة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والألقاب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابات‭ ‬متكررة‭ ‬أجبرته‭ ‬على‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بهدف‭ ‬واحد‭ ‬لـ«روسونيري‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬بات‭ ‬أكبر‭ ‬هداف‭ ‬سناً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭.‬

ولعب‭ ‬إبراهيموفيتش‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيطالية‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬فقاده‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬النادي‭ ‬لقبه‭ ‬الأخير‭ ‬بقيادة‭ ‬السويدي‭ ‬أيضاً‭. ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬مسيرته،‭ ‬فاز‭ ‬إبراهيموفيتش‭ ‬بألقاب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬لكن‭ ‬لقبه‭ ‬الأوروبي‭ ‬الوحيد‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عام‭ ‬2017‭. ‬ويحتل‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الـ«سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬متأخراً‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭.‬