الاتحاد لتكرار إنجاز الهلال.. وسيتي يبحث عن الخماسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويفتتح‭ ‬الاتحاد،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬كبطل‭ ‬للبلد‭ ‬المضيف،‭ ‬النسخة‭ ‬العشرين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬حين‭ ‬يتواجه‭ ‬مع‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬تخطي‭ ‬الفريق‭ ‬الأكثر‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

ويمنّي‭ ‬الاتحاد‭ ‬النفس‭ ‬بتكرار‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬حين‭ ‬تخطى‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ثم‭ ‬فلامنغو‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

ويخوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬مشاركته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬أولى‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬بطلاً‭ ‬للقارية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وحل‭ ‬حينها‭ ‬رابعاً‭ ‬بعد‭ ‬تخطيه‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬أمام‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬البرازيلي‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬مباراة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬سابريسا‭ ‬الكوستاريكي‭.‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية،‭ ‬لكن‭ ‬نتائجه‭ ‬كانت‭ ‬متواضعة‭ ‬جداً‭ ‬باستثناء‭ ‬نسخة‭ ‬2014‭ ‬التي‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يتسلح‭ ‬بعاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬نتائجه‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬والظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬استعاد‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬المصابين‭ ‬باستثناء‭ ‬الإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬خارج‭ ‬حسابات‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭.‬

ويعوّل‭ ‬الاتحاد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بألوان‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

وخاض‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬المخضرم‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مسجلاً‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬لكنه‭ ‬يخوض‭ ‬ورفاقه‭ ‬البطولة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مهزوزة‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬ضمك‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬فريق‭ ‬غاياردو،‭ ‬المنضم‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬النادي‭ ‬خلفاً‭ ‬للمقال‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو،‭ ‬متخلفاً‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬16‭ ‬مرحلة‭.‬

‭ ‬ويملك‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬لاعباً‭ ‬آخر‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬هو‭ ‬مواطن‭ ‬بنزيمة‭ ‬نجم‭ ‬تشلسي‭ ‬السابق‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بالميراس‭ ‬البرازيلي‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬سيئ‭ ‬الحظ‭ ‬بعدم‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ليفربول‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

بالنسبة‭ ‬للحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬مارسيلو‭ ‬غروهي،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭. ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تسيطر‭ ‬فيها‭ ‬العصبية‭. ‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬مباراة‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب،‭ ‬لذلك‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬كي‭ ‬تبقى‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬سيكون‭ ‬صعباً‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ضمك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الرابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أقر‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرازيلي‭ ‬ايغور‭ ‬كورنادو‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬أداء‭ ‬الاتحاد‭ ‬كان‭ ‬سيئا‭ ‬أمام‭ ‬ضمك‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المونديال،‭ ‬بل‭ ‬حدثت‭ ‬أخطاء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬وهي‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬الخسارة،‭ ‬لكن‭ ‬تركيز‭ ‬الفريق‭ ‬سينصب‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬أوكلاند‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‮»‬‭.‬





هويسون‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬النيوزيلندي،‭ ‬حذر‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬كاميرون‭ ‬هويسون‭ ‬من‭ ‬الاتحاد،‭ ‬قائلاً‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬جلبوا‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬العالمي،‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعباً‭ ‬للغاية‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬عندما‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فإن‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬متجانساً،‭ ‬لكني‭ ‬شاهدت‭ ‬مبارياتهم‭ ‬وقد‭ ‬تبلور‭ ‬الأداء‭ ‬إلى‭ ‬نحوٍ‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تاريخية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬إيميليانو‭ ‬تادي،‭ ‬لأنه،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مشاركته،‭ ‬سيعادل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬نجم‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬بخوضه‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭.‬





سيتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخماسية‭ ‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬يبحثان‭ ‬عن‭ ‬إنجاز‭ ‬تخطي‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬فإن‭ ‬طموح‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير،‭ ‬إذ،‭ ‬بعدما‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬بالكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأوروبية‭ ‬عندما‭ ‬أضافهما‭ ‬الى‭ ‬لقبي‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬والكأس‭ ‬المحلية،‭ ‬يبحث‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬عن‭ ‬إكمال‭ ‬موسمه‭ ‬الاستثنائي‭ ‬بإضافة‭ ‬لقب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭.‬

ويدخل‭ ‬رجال‭ ‬غوارديولا‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يستهلونها‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بمواجهة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬ليون‭ ‬المكسيكي‭ ‬بطل‭ ‬الكونكاكاف‭ ‬وأوراوا‭ ‬ريد‭ ‬دايموندز‭ ‬الياباني‭ ‬بطل‭ ‬آسيا،‭ ‬بمعنويات‭ ‬مهزوزة‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائهم‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬افتقادهم‭ ‬أيضاً‭ ‬لهدافهم‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

بالنسبة‭ ‬لغوارديولا،‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬الانفراد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬ألقاب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ (‬4‭) ‬والذي‭ ‬يتقاسمه‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مهمة‭ ‬جداً،‭ ‬مرموقة‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬سيتي،‭ ‬يخوض‭ ‬فلوميننسي‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعدما‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وهو‭ ‬يبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أيضاً‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬الأهلي،‭ ‬المشارك‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة،‭ ‬أو‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأوكلاند‭.‬

ويمني‭ ‬الفريق‭ ‬البرازيلي‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يضع‭ ‬حداً‭ ‬لاحتكار‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الذين‭ ‬توجوا‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬النسخات‭ ‬الـ11‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬بطل‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬حين‭ ‬توج‭ ‬به‭ ‬مواطنه‭ ‬كورنثيانز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تشلسي‭.‬