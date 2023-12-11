((أوسيمين)) الأفضل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مراكش - (أ ف ب): تُوج نجم المنتخب النيجيري ونادي نابولي الإيطالي لكرة القدم فيكتور أوسيمهن بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة باتريس موتسيبي أمس الاثنين في حفل أقيم بمدينة مراكش المغربية.
وفاز أوسيمهن، الذي قاد نادي نابولي لنيل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بهذه الجائزة، متفوقا على كل من النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، والمهاجم المصري نجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح.
وقال أوسيمهن عقب تسلمه الجائزة من طرف موتسيبي «أحمد الله وأشكره على هذه الجائزة»، مؤكدا أنها «كانت
حلما بالنسبة لي وأصبحت حقيقة، أريد أن أشكر النيجيريين والجمهور النيجيري على دعمهم لي وكذاك أشكر القارة الإفريقية وأشكر الجميع على تشجيعي».
وأضاف «أنا متسامح مع أخطائي»، دون أن يفوت الفرصة للتعبير مجددا عن امتنانه للمهاجم العاجي ديدييه دروغبا الذي يعتبره مثله الأعلى. وأضاف في تصريحات للصحافة عقب الحفل «إنه إنجاز كبير بالنسبة لي. هذه الجائزة من أكثر الأشياء التي طمحت إليها».
تألق المهاجم البالغ 24 عاماً الموسم الماضي مع نادي نابولي، بعد ان سجّل 31 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي وساهم باحراز فريقه لقب بطل الدوري الايطالي بعد صيام دام 33 عاماً وتوج هدافا له. يُقدّر ناديه نابولي قيمته بقرابة 200 مليون يورو.
وكشف مؤخرا أنه رفض عروضاً مغرية للانضمام الى الدوري السعودي لكرة القدم الصيف الماضي، مشيراً الى أن قراره كان «جيداً لمسيرته». وذكرت تقارير بانه تلقى عرضاً من نادي الهلال السعودي.
وقد أنهى القناص، الشهير بالقناع الذي يضعه على وجهه خلال المباريات، الموسم الماضي كخامس افضل هداف على الصعيد الاوروبي، ما جلب اهتمام اندية انكليزية للحصول على خدماته مثل مانشستر يونايتد وتشلسي.
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