((أوسيمين)) الأفضل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفاز‭ ‬أوسيمهن،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬نادي‭ ‬نابولي‭ ‬لنيل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬ظهير‭ ‬أيمن‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬والمهاجم‭ ‬المصري‭ ‬نجم‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭.‬

وقال‭ ‬أوسيمهن‭ ‬عقب‭ ‬تسلمه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬موتسيبي‭ ‬‮«‬أحمد‭ ‬الله‭ ‬وأشكره‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬كانت‭

‬حلما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬وأصبحت‭ ‬حقيقة،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬النيجيريين‭ ‬والجمهور‭ ‬النيجيري‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لي‭ ‬وكذاك‭ ‬أشكر‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬وأشكر‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬تشجيعي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متسامح‭ ‬مع‭ ‬أخطائي‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفوت‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬مجددا‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للمهاجم‭ ‬العاجي‭ ‬ديدييه‭ ‬دروغبا‭ ‬الذي‭ ‬يعتبره‭ ‬مثله‭ ‬الأعلى‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحافة‭ ‬عقب‭ ‬الحفل‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬إنجاز‭ ‬كبير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬طمحت‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

تألق‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬نابولي،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سجّل‭ ‬31‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وساهم‭ ‬باحراز‭ ‬فريقه‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬بعد‭ ‬صيام‭ ‬دام‭ ‬33‭ ‬عاماً‭ ‬وتوج‭ ‬هدافا‭ ‬له‭. ‬يُقدّر‭ ‬ناديه‭ ‬نابولي‭ ‬قيمته‭ ‬بقرابة‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وكشف‭ ‬مؤخرا‭ ‬أنه‭ ‬رفض‭ ‬عروضاً‭ ‬مغرية‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قراره‭ ‬كان‭ ‬‮«‬جيداً‭ ‬لمسيرته‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬بانه‭ ‬تلقى‭ ‬عرضاً‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭.‬

وقد‭ ‬أنهى‭ ‬القناص،‭ ‬الشهير‭ ‬بالقناع‭ ‬الذي‭ ‬يضعه‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬خلال‭ ‬المباريات،‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬كخامس‭ ‬افضل‭ ‬هداف‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬ما‭ ‬جلب‭ ‬اهتمام‭ ‬اندية‭ ‬انكليزية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدماته‭ ‬مثل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتشلسي‭.‬