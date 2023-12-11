ناصر بن حمد يستقبل فريق الحرس الملكي للملاكمة الفائز في بطولة (رويال رامبل)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ROYALRUMBLE

ورفع‭ ‬سموه‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬للملاكمة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بستة‭ ‬نزالات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسعة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬المظليين‮»‬،‭ ‬ليحقق‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬للملاكمة‭ ‬انجازا‭ ‬رياضياً‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬لرياضة‭ ‬الملاكمة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬حققوها‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬وتقدير‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬المنجز‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬أصبح‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬للمملكة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دولي،‭ ‬وأن‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الحافل‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الفائتة‭ ‬ترجمان‭ ‬لما‭ ‬توليه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالرياضة‭ ‬والمحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬والرياضيين،‭ ‬بما‭ ‬يعكسه‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وما‭ ‬تحققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭.‬