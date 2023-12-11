متأخرات إيجار من 2013..إلزام محل أجهزة رياضية سداد 26 ألف دينار لأمانة العاصمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أبرم‭ ‬عقدي‭ ‬انتفاع‭ ‬للمحل،‭ ‬مدة‭

‬سنتين‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬2005‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬2007،‭ ‬وذلك‭ ‬لممارسة‭ ‬نشاطه‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬أدوات‭ ‬التجميل‭ ‬والأجهزة‭ ‬الرياضية‭ ‬نظير‭ ‬أجرة‭ ‬شهرية‭ ‬مقدارها‭ (‬220‭ ‬دينارا‭) ‬وظل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬منتفعاً‭ ‬بالمحل‭ ‬بموافقة‭ ‬المدعية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬الانتفاع‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬بعقد‭ ‬مدته‭ ‬سنتين‭ ‬تبدأ‭ ‬حتى‭ ‬2018‭ ‬بأجرة‭ ‬شهرية‭ ‬مقدارها‭ (‬240‭ ‬دينارا‭) (‬مائتين‭ ‬وأربعون‭ ‬دينارا‭) ‬بزيادة‭ ‬ما‭ ‬نسبتها‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مقدار‭ ‬الأجرة‭ ‬الشهرية‭ ‬السابقة،‭ ‬وظل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬منتفعاً‭ ‬بالمحل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭

‬أيضا‭ ‬وبموافقة‭ ‬المدعية‭ ‬حتى‭ ‬2021‭ ‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬بدل‭ ‬الانتفاع‭ ‬الشهري‭ ‬عن‭ ‬أجرة‭ ‬المحل‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬2021‭

‬مما‭ ‬ترصد‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬19‭.‬5‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬آخر‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬المستحق‭ ‬عليه‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ (‬المدعية‭) - ‬وهي‭ ‬شخص‭ ‬معنوي‭ ‬عام‭ - ‬أبرمت‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬عقود‭ ‬انتفاع‭ ‬بأحد‭ ‬أملاك‭ ‬البلدية‭ ‬عقد‭ ‬ترخيص‭ ‬للانتفاع‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالمحلين،‭ ‬لغرض‭ ‬ممارسة‭ ‬نشاطه‭ ‬التجاري،‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬المدعية‭ ‬قدمت‭ ‬سندا‭ ‬لدعواها‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬الانتفاع‭ ‬موقعة‭ ‬بتوقيع‭ ‬منسوب‭ ‬للطرفين،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يجحد‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬العقود‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تكون‭ ‬حجة‭ ‬عليه‭ ‬وتكون‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬أقامت‭ ‬البينة‭ ‬على‭ ‬نشأة‭ ‬التزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ببدل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالعين‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭.‬

كما‭ ‬قدمت‭ ‬المدعية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الفاتورة‭ ‬بالمبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬المحكمة‭ ‬قد‭ ‬خلصت‭ ‬الى‭ ‬إقرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ضمنيا‭

‬بمديونيته‭ ‬بمقابل‭ ‬الانتفاع‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬دليل‭ ‬سداد‭

‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬منه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تخلص‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬انشغال‭ ‬ذمته‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقضى‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬26‭.‬5‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إجمالي‭ ‬بدل‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالمحلين‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسبـاب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغًا‭ ‬قدره‭ (‬26.750‭) ‬دينارا‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأسباب،‭ ‬وألزمته‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصروفات‭.‬