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إحالة اختصاصي تفتيش بالسياحة إلى المحاكمة لتزوير تقرير زيارة فندق

12/11/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬تزوير‭ ‬إلكتروني‭ ‬ارتكبها‭ ‬موظف‭ ‬عام‭ ‬يشغل‭ ‬وظيفة‭ ‬اختصاصي‭ ‬تفتيش‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخاله‭ ‬بيانات‭ ‬ومعلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬جهة‭ ‬عمله‭ ‬خلافاً‭ ‬للحقيقة‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬شكوى‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬تتضمن‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬أعمال‭ ‬التدقيق‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬تصنيف‭ ‬الفنادق‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬اختصاصي‭ ‬تفتيش‭ ‬بالهيئة‭ ‬بتزوير‭ ‬محررات‭ ‬رسمية‭ ‬إلكترونية،‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتزوير‭ ‬تقرير‭ ‬زيارته‭ ‬التفتيشية‭ ‬لأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنامة‭ ‬بإثباته‭ ‬بيانات‭ ‬ومعلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬حول‭ ‬نتائج‭ ‬عملية‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬الفندق‭ ‬ومرافقه‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬صحيحة‭.‬

وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بأن‭ ‬طلبت‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني؛‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬الشهود‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬ومختصين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومالك‭ ‬الفندق‭ ‬ومستثمره،‭ ‬كما‭ ‬تقرر‭ ‬انتقال‭ ‬عضو‭ ‬النيابة‭ ‬رفقة‭ ‬المعنيين‭ ‬والمختصين‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الفندق‭ ‬لإجراء‭ ‬المعاينة‭ ‬ومطابقة‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬المزور‭ ‬مع‭ ‬حقيقة‭ ‬الواقع،‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عنه‭ ‬ثبوت‭ ‬ذلك‭ ‬التغيير‭ ‬والتلاعب‭ ‬في‭ ‬الحقائق‭ ‬وثبوت‭ ‬عدم‭ ‬امتثال‭ ‬والتزام‭ ‬الفندق‭ ‬بالمعايير‭ ‬والمتطلبات‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬واستمرار‭ ‬ذات‭ ‬التصنيف،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم‭ ‬ومواجهته‭ ‬بما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬الأدلة‭ ‬قبله،‭ ‬والذي‭ ‬أقر‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬فتقرر‭ ‬إحالته‭ ‬للمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬وتحدد‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭/‬12‭/‬2023‭ ‬لنظر‭ ‬أول‭ ‬جلساتها‭.‬

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